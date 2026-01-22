Actualités

Microsoft éducation booste la réussite scolaire avec l’IA positive

Microsoft éducation lance de nouveaux outils IA et formations pour enseignants et élèves.

Le secteur de l’éducation connaît une transformation rapide. Microsoft éducation franchit une nouvelle étape avec un programme innovant et des outils guidés par l’IA. Cette initiative vise à soutenir enseignants et élèves face aux défis actuels de l’apprentissage digital.

Un nouveau programme pour former les enseignants à l’IA éducative

Microsoft Elevate for Educators est un programme conçu pour aider les enseignants à maîtriser l’intelligence artificielle. Il connecte les éducateurs à une grande communauté mondiale et leur propose des ressources gratuites et adaptées. Désormais, chacun peut participer à des formations et à des simulations en ligne, dans plus de treize langues. Ce programme offre aussi une reconnaissance des compétences grâce à des certifications alignées sur le cadre IA, valorisant chaque parcours pédagogique.

Des ressources gratuites et certifications pour la communauté éducative

L’initiative Microsoft éducation ne se limite pas à des outils numériques. Elle propose des diplômes reconnus mondialement. Par exemple :

  • Certifications professionnelles gratuites pour les enseignants
  • Mises à jour régulières pour rester à la pointe de la technologie
  • Adhésion à une communauté active et solidaire toute l’année

Les établissements scolaires peuvent également recevoir des distinctions pour leur engagement dans la formation continue de leurs équipes.

Des outils intelligents pour transformer l’expérience des élèves

Avec Microsoft 365 Copilot et la nouvelle plateforme Learning Zone, les enseignants économisent du temps dans la préparation des cours. L’IA aide à adapter les contenus selon les besoins des élèves et à mieux suivre leur progression. De plus, l’agent Study and Learn accompagne les élèves de manière personnalisée, favorise l’autonomie et stimule la réflexion critique. Ces innovations rendent l’apprentissage plus efficace et accessible à tous.

En résumé, Microsoft éducation présente des solutions concrètes pour répondre aux enjeux de l’enseignement à l’ère de l’IA. Grâce à des outils performants et à des programmes de formation gratuits, enseignants et élèves disposent aujourd’hui des moyens pour apprendre, collaborer et progresser dans un monde digital. Une belle avancée pour l’avenir de l’éducation !

Lisez notre dernier article tech :

