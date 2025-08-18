TUTO – Avec Microsoft Copilot, transformez vos documents Word en podcasts

L’intelligence artificielle continue de révolutionner notre manière de travailler et de traiter l’information. Après les avancées de Google dans l’IA audio avec sa fonctionnalité Audio Overviews, Microsoft a lancé une innovation majeure pour les utilisateurs de Word. Cette nouveauté permet de transformer n’importe quel document Word en un podcast, offrant ainsi une nouvelle manière, plus pratique, d’accéder au contenu écrit. Si vous n’avez pas le temps ou l’envie de lire de longs documents, cette fonctionnalité pourrait bien changer la donne. Découvrez comment Microsoft Copilot intègre cette technologie et comment elle fonctionne.

L’évolution de l’intelligence artificielle vers l’audio

La bataille entre Microsoft et Google autour de l’intelligence artificielle est de plus en plus intense. Chacun de ces géants développe régulièrement de nouvelles fonctionnalités qui exploitent la puissance de l’IA pour simplifier la vie de millions d’utilisateurs. Dernièrement, la tendance se tourne largement vers l’audio, un format plébiscité pour sa simplicité d’écoute en mobilité.

Alors que Google a misé sur Audio Overviews pour transformer Google Docs en expériences d’écoute personnalisée, Microsoft répond avec Copilot intégré à Word, permettant la création facile de podcasts à partir de documents. Cette avancée marque une étape importante puisque les documents longs, souvent fastidieux à parcourir, peuvent désormais être convertis en contenu audio dynamique. Cela ouvre un nouvel horizon pour ceux qui préfèrent écouter plutôt que lire.

Une fonctionnalité innovante pour simplifier le travail avec Word

La fonctionnalité de génération de podcast proposée par Microsoft Copilot repose sur une technologie d’IA capable d’analyser votre document Word dès qu’il atteint au moins 100 mots. Le document doit être stocké sur OneDrive ou SharePoint, ce qui garantit une intégration fluide à l’écosystème Microsoft 365.

Copilot extrait alors les informations essentielles et crée un script à la manière d’un podcast, lu ensuite à deux voix différentes pour un rendu naturel et agréable. L’utilisateur peut ajuster la vitesse de lecture, mettre en pause, avancer ou reculer selon ses besoins, ce qui facilite la consommation du contenu sous une forme audio. Il est également possible d’enregistrer le podcast sur OneDrive pour le réécouter ou le partager plus tard.

Cette technologie s’adresse aussi bien aux étudiants qu’aux professionnels qui souhaitent gagner du temps et comprendre rapidement les documents importants sans avoir à tout lire intégralement.

Pour bénéficier de cette fonctionnalité, vous devez disposer de Word pour le Web ou de la version Windows (à partir de la version 2506) ainsi que d’une licence Microsoft 365 Copilot. Transformer votre document en podcast est simple et rapide.

Commencez par ouvrir votre fichier dans Word. Ensuite, sélectionnez Copilot dans la barre d’outils. Vous pouvez choisir une invitation suggérée telle que « Générer un aperçu audio à partir de ce document » ou taper votre propre commande. L’IA analysera alors votre texte et produira le contenu audio. Si vous souhaitez sauvegarder ce podcast, un bouton permet d’enregistrer l’audio directement sur OneDrive.

Les podcasts générés sont accessibles à tout moment dans l’historique des discussions de Copilot, ce qui vous permet de retrouver facilement vos contenus audio préalablement créés.

Actuellement, cette fonctionnalité est uniquement disponible en anglais, ce qui restreint son utilisation pour les utilisateurs francophones. Microsoft travaille cependant à la prise en charge d’autres langues, ce qui devrait étendre rapidement son accessibilité mondiale.

Si vous souhaitez découvrir Copilot d’une manière plus générale, voici un tutoriel pour apprendre à l’utiliser et booster votre productivité.