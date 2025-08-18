Lucy, l’héroïne de Cyberpunk: Edgerunners, dévoile enfin son arsenal dans Guilty Gear -Strive- !

Guilty Gear -Strive- est en phase de clore sa quatrième année dans quelques jours, et pour marquer le coup, le jeu va accueillir un personnage DLC d’outre-univers : Lucy, la netrunner emblématique de Cyberpunk: Edgerunners. Première collaboration cross-over de l’histoire de la série, son arrivée risque de secouer Guilty Gear -Strive- avec son gameplay singulier. Et ce n’est pas la dernière vidéo de Arc System Works qui dira le contraire…

Lucy redéfinit l’identité de Guilty Gear -Strive- ?

Révélée lors de l’Anime Expo 2025, puis confirmée avec un trailer spectaculaire à l’EVO, Lucy s’impose comme la première héroïne extérieure intégrée au roster. Arc System Works a su conserver la patte graphique de Cyberpunk: Edgerunners, tout en rendant hommage à l’esthétique néon et aux monowires caractéristiques du personnage. Le choix musical renforce également l’inclusion de Lucy dans Guilty Gear -Strive-, notamment avec le titre culte I Really Want to Stay at Your House, clin d’œil direct à l’anime.

Maintenant, parlons gameplay ! Si Lucy attire l’œil, c’est surtout grâce à son gameplay unique. Ultra-mobile, acrobatique et agressive, elle dispose d’un arsenal inédit dans Strive : les Quickhacks. Directement inspirés de Cyberpunk 2077, ces capacités lui permettent d’infliger divers effets à distance. La capacité Algorithm Malfunction, par exemple, permet à Lucy de provoquer automatiquement un effet de contre-attaque à tous ses coups. Energy Siphon, quant à elle, rétablit sa barre de santé à chaque fois qu’elle attaque.

Nous vous laissons voir les coups spéciaux de Lucy dans la vidéo ci-dessous :

Cette nouvelle mécanique ajoute une couche tactique rare dans la série. Si vous voulez jouer Lucy, vous devrez adapter votre phase de jeu par rapport à sa capacité de Quickhack. Vous pourrez ainsi maintenir la pression, affaiblir l’adversaire et ouvrir des opportunités offensives. Lucy conclut le Season Pass 4 de Guilty Gear -Strive- en arrivant dans le roster le 21 août 2025, avec un gros patch correctif dans ses poches.

Et ce n’est pas encore fini : l’annonce d’une version 2.0 du jeu, prévue pour 2026, laisse présager d’autres surprises à l’horizon…