Nintendo Direct : Capcom dévoile Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen, une extension majeure et une nouvelle région

Cela fait des mois que les fans de Dragon’s Dogma 2 attendent impatiemment – quitte à perdre tout espoir – de nouveaux contenus pour le jeu de 2024. Capcom a enfin tenu ses promesses : lors du dernier Nintendo Direct, Capcom a enfin annoncé la sortie de Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen sur Nintendo Switch 2, ainsi que sur PS5, la Xbox Series X et le PC. Il s’agira d’une extension d’envergure qui va enrichir considérablement l’expérience de son action-RPG. Au programme : une région inédite, de nouveaux défis et plusieurs nouvelles options de personnalisation des personnages. Détails dans les prochaines lignes.

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Le retour d’un nom emblématique

Le choix du nom n’a rien d’anodin. Les vétérans de la licence se souviennent de Dark Arisen, l’extension culte du premier Dragon’s Dogma, qui avait profondément enrichi le jeu original grâce à son contenu exigeant et ses donjons mémorables.

Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, Capcom veut reproduire cette formule avec Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen. Comme annoncé lors du Nintendo Direct du 9 jui,, l’extension sera disponible le 9 octobre 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC et Nintendo Switch 2. Cette dernière accueillera également le jeu de base à la même date, permettant aux joueurs Nintendo de découvrir l’univers de Gransys nouvelle génération.

Norgan, une terre hostile à conquérir dans Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen

La principale nouveauté de cette extension réside dans l’introduction de Norgan, une vaste région enneigée située aux confins du monde exploré jusqu’à présent. Les premières images du trailer dévoilent des sommets glacés, des ruines oubliées et des forteresses abandonnées plongées dans un hiver permanent. Ce nouvel environnement marque une rupture visuelle avec les plaines et déserts du jeu principal, tout en offrant de nouvelles opportunités d’exploration.

Norgan abritera également son lot de dangers. Plusieurs créatures inédites ont été aperçues dans la bande-annonce, notamment un impressionnant dragon de glace et des ennemis capables de manipuler les morts-vivants.

Capcom promet également un contenu particulièrement généreux. Les joueurs pourront découvrir de nouveaux donjons, récupérer des armes et armures inédites et débloquer des compétences supplémentaires pour leurs vocations favorites. L’éditeur a également confirmé l’arrivée de nouvelles options de personnalisation, permettant d’affiner davantage l’apparence de l’Insurgé et de ses pions.

Vous pouvez regarder la nouvelle bande-annonce dans la vidéo ci-dessous :