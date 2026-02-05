Adyen Fresha : une avancée majeure pour le financement des PME

Adyen et Fresha franchissent une nouvelle étape dans le financement intégré pour les entreprises du secteur beauté et bien-être. Désormais, plus de 5,5 millions de dollars de capitaux ont été accordés, marquant l’expansion rapide de cette solution sur sept marchés internationaux. Découvrons comment ce partenariat transforme l’accès au capital pour les petites entreprises.

Fresha Capital propulse le financement des PME beauté et bien-être

La plateforme Fresha Capital permet à 140 000 entreprises et 450 000 professionnels d’accéder à des fonds rapidement. Les salons et spas peuvent ainsi financer leur croissance sans attendre de longues procédures bancaires.

Accès rapide aux fonds : validation et versement en quelques heures.

: validation et versement en quelques heures. Montants flexibles : de 500 à 50 000 dollars selon les besoins.

: de 500 à 50 000 dollars selon les besoins. Remboursements adaptés : pourcentage prélevé sur les ventes quotidiennes.

Cette flexibilité permet de réagir vite à une urgence ou de saisir une opportunité, comme acheter du matériel ou lancer une campagne marketing.

Les avantages du financement intégré selon Adyen et Fresha

Adyen propose à Fresha un écosystème complet, allant au-delà des paiements classiques. Cela permet aux plateformes d’offrir des services financiers innovants directement à leurs utilisateurs.

Loyauté renforcée : les clients restent fidèles grâce à une aide financière directe. Zéro risque : Adyen porte la responsabilité du prêt, pas la plateforme. Mise en place rapide : déploiement en quelques heures seulement.

Ces atouts rendent le financement intégré attractif et fiable pour les PME ambitieuses.

Expansion internationale : Fresha Capital couvre sept marchés

Fresha Capital est maintenant disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, au Canada, aux Pays-Bas, en Finlande et en Suède. Grâce à ce déploiement, de nombreuses entreprises peuvent accéder à des liquidités, quel que soit leur marché.

Soutien immédiat en cas de panne ou de besoin urgent avant les périodes chargées.

en cas de panne ou de besoin urgent avant les périodes chargées. Success stories : des clients témoignent de projets sauvés et de croissance retrouvée.

: des clients témoignent de projets sauvés et de croissance retrouvée. Adyen et Fresha renforcent leur présence internationale et élargissent leur clientèle.

L’intervention de Fresha Capital sur ces marchés crée de nouvelles perspectives pour les PME à la recherche de croissance rapide sans complications.

En conclusion, le partenariat entre Adyen et Fresha révolutionne le financement intégré dans le secteur de la beauté. Grâce à des processus simplifiés, un accès quasi-instantané aux fonds et une gestion facilitée, plus d’entreprises peuvent saisir des opportunités de développement. Ainsi, Fresha et Adyen s’imposent comme des acteurs incontournables pour accompagner la croissance des PME à l’international.

Lisez notre dernier article tech : Tekken 8 : Bandai Namco dévoile les combattants de la Saison 3