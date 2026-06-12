Siri AI : Apple reporte indéfiniment son déploiement en Europe et en Chine

L’Europe et la Chine devront patienter de longs mois supplémentaires avant de pouvoir tester les fonctionnalités d’intelligence artificielle d’Apple. En effet, la firme de Cupertino annonce officiellement le blocage de sa nouvelle Siri AI sur les prochains systèmes d’exploitation iOS 27, iPadOS 27 et watchOS 27 au sein de l’Union européenne. Apparemment, les exigences réglementaires locales paralysent la sortie de cette mise à niveau technologique pourtant cruciale pour l’avenir de la marque.

Le Digital Markets Act au cœur de ce report de déploiement de Siri AI

La législation européenne impose des règles de concurrence très strictes aux géants de la technologie. Selon Apple, le Digital Markets Act (DMA) exige l’octroi d’un accès presque illimité aux données de l’appareil pour tous les systèmes tiers. De plus, les autorités demandent à ce que ces outils puissent agir de manière totalement autonome sans le contrôle permanent de l’utilisateur. Or, Apple refuse cette vision pour des raisons de sécurité informatique. C’est pourquoi la firme bloque le déploiement de son assistant intelligent.

Cette décision impacte l’ensemble de l’écosystème mobile de la marque dans la région. En effet, les utilisateurs d’Apple Watch perdront l’accès à ces nouveautés car la montre dépend entièrement des capacités de l’iPhone jumelé. De plus, les développeurs européens ne pourront pas tester les outils d’IA au sein des versions bêtas de leurs applications. En revanche, la marque maintient la disponibilité de cette technologie sur les ordinateurs Mac et le casque Vision Pro via macOS 27 et visionOS 27.

Le rejet du modèle de sécurité proposé par Apple

Les ingénieurs américains ont tenté de trouver un terrain d’entente avec les instances de régulation. Par exemple, Apple a proposé la mise en place d’une interface de sécurité baptisée « Trusted System Agent« . Ce système intermédiaire devait permettre aux assistants virtuels concurrents d’utiliser les mêmes capacités que Siri sans compromettre les données personnelles. Pour en savoir plus sur cette vision de la marque, vous pouvez découvrir comment Siri s’apprête à tout effacer avec la nouvelle arme d’Apple pour protéger votre vie privée.

La Commission européenne a néanmoins rejeté ce plan de déploiement qui devait s’étaler sur dix-huit mois. Craig Federighi, le responsable de l’ingénierie logicielle chez Apple, regrette ouvertement le manque de collaboration constructive des autorités. L’entreprise affirme qu’elle ne possède actuellement aucun calendrier précis pour le retour de sa technologie sur le vieux continent.

Une paralysie totale sur le marché chinois

L’Europe ne représente pas le seul territoire privé de cette révolution logicielle majeure. Apple confirme que ses outils d’Apple Intelligence et de Siri AI resteront totalement indisponibles sur le marché chinois. La multinationale doit effectivement se conformer à des exigences réglementaires locales spécifiques avant d’envisager la moindre distribution. Ce double coup d’arrêt mondial freine la stratégie commerciale globale de l’entreprise face à la concurrence.

Cette situation complexe ralentit la course technologique que mène actuellement la firme de Cupertino. La marque à la pomme comptait sur ce lancement pour rattraper les principaux leaders du secteur de l’intelligence artificielle. Vous pouvez consulter notre dossier complet pour comprendre les coulisses de Siri 2.0 et la mise à jour secrète d’Apple pour rattraper son retard face à ChatGPT. Malgré tout, le constructeur promet de poursuivre les discussions avec les régulateurs.