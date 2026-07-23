Samsung révolutionne la mode : élégance et puissance connectée

Samsung frappe fort lors de sa conférence Galaxy Unpacked à Londres. Le géant sud-coréen vient de lever le voile sur des lunettes intelligentes qui font déjà beaucoup parler d’elles. Avec le concours de Gentle Monster et Warby Parker, Samsung s’attaque à un marché qui s’apprête à redéfinir notre quotidien connecté.

Des lunettes conçues pour vivre à 100 à l’heure

Samsung n’a pas fait les choses à moitié. Ces lunettes marient une monture fine et légère à une solidité impressionnante. Imaginées pour être portées tous les jours, elles adoptent un design confortable signé par des références de la lunetterie.

Fidèle à son style, Samsung propose une large palette de montures, couleurs et verres. Chacun peut trouver chaussure à son pied – ou plutôt, lunettes à son nez. Mais l’innovation ne s’arrête pas ici. Avec l’aide de Gentle Monster et Warby Parker, le design prend une place centrale, sans négliger la technique.

L’IA au service du quotidien

Dans un monde où l’IA devient l’assistant numéro un, ces lunettes passent à la vitesse supérieure. Finis les écrans et les mains prises ! Grâce à leur autonomie de 9 heures et un boîtier de recharge innovant, elles répondent à toutes les exigences modernes. Une caméra intégrée leur permet de comprendre le contexte visuel pour fournir des réponses adaptées en temps réel.

Boostées par le processeur Snapdragon® AR1 Gen1, elles garantissent une réactivité sans faille. Les commandes vocales et gestuelles s’enchaînent avec fluidité. Le dispositif de sécurité intégré assure une utilisation responsable, tout en proposant une assistance fluide et mains libres.

Des expériences connectées et personnalisées

Imaginez : résumer des messages vocaux, traduire à la volée, organiser des notes à partir de ce que vous voyez. Les nouvelles lunettes Samsung offrent tout cela, et bien plus encore. En situation de voyage, elles assistent avec précision pour trouver un chemin ou comprendre une conversation en langue étrangère.

Le partage visuel en direct fait aussi son entrée. Pendant un appel, vous montrez ce qui se passe devant vos yeux en temps réel. Idéal pour expliquer, partager, ou simplement garder le contact sans lâcher vos activités.

Un nouvel accessoire de mode intelligent

Impossible de négliger l’aspect mode. La collaboration avec Gentle Monster et Warby Parker permet de séduire tous les styles. Le modèle Gentle Monster propose un profil noir raffiné, tandis que la version Warby Parker mise sur une silhouette plus polyvalente.

Samsung a affiné chaque détail pour garantir confort et performance. Les points d’appui sont optimisés, l’ajustement est soigné. Tout a été pensé pour offrir un objet aussi élégant que pratique.

Avec ses lunettes intelligentes, Samsung confirme son ambition : transformer notre quotidien, tout en nous connectant de façon toujours plus naturelle. Que pensez-vous de cette nouvelle avancée ? Le pari mode et technologie de Samsung vous séduit-il ? Réagissez en commentaires et partagez vos impressions !