Test – Scooter LVNENG S6 : l’électrique élégant et pratique

Je n’ai personnellement jamais été trop attiré par les véhicules électriques. Mais afin de me forger mon propre avis, j’ai profité d’une occasion afin de tester pendant une bonne semaine le scooter LVNENG S6 (prononciation LUNENG). Un petit scooter électrique équivalent à un 125 cc. Ce dernier va-t-il réussir à me réconcilier avec l’électrique ? Réponse durant cet article test.

Il est important de noter pour la suite les conditions de test. C’était durant la canicule, les températures étaient donc très élevées. Je pèse environ 60 kg et je parcourais quotidiennement 50 km avec le scooter.

Design & rangements

Le Lvneng S6 propose un design vraiment très sympathique. Tout est bien fini malgré une utilisation massive de plastique. La selle est sûrement l’atout principal de ce scooter. En effet, elle offre un excellent confort, pour le pilote comme pour le passager. Les pneus à flanc blanc rajoute viennent quant à eux rajouter un petit côté old school très sympathique. Le seul petit point noir, selon moi, ce sont les rétroviseurs. Ils viennent casser un peu la ligne du scooter, mais malheureusement ces derniers sont obligatoires. Pour finir sur le design, parlons du poste de pilotage. Un gros écran rond trône au milieu du guidon et affiche toutes les informations nécessaires. Pourcentage de batterie, kilométrage, température extérieure ou encore les différentes LED d’indications. Petit manque pour moi, cela aurait pu être intéressant d’avoir l’autonomie restante également.

Côté rangement, il faudra malheureusement se contenter de peu. Une petite boîte à gant est présente sous le guidon. Sous la selle, il y aura assez peu de places, les deux batteries étant assez volumineuses. Adieu la possibilité de mettre votre casque par exemple, d’autant plus que le chargeur prend également place à cet endroit-là. Un peu dommage pour un scooter fait pour la ville. Heureusement, un petit crochet est présent juste au-dessus de la boîte à gant afin d’accrocher, par exemple, un sac de course. Finalement, nous retrouverons de série un support top-case, un bon point à noter également.

Revenons rapidement sur le poste de pilotage et attardons-nous sur les commodos ainsi que sur le neimann. Les deux commodos reprennent les fonctions classiques, clignotants, phares, etc. Mais nous pouvons noter l’ajout d’un sélecteur de vitesse, d’un bouton P ainsi que d’un bouton entretien. Le bouton P permet de « démarrer » le scooter en enlevant le mode Parking. Le bouton entretien, quant à lui, permettra de mettre le scooter en mode dégradé si un problème électrique, ou autre, intervient. Le neimann intègre une sécurité antivol supplémentaire grâce à la petite réglette située sur le bas. Cette dernière permet de verrouiller le trou de la clé et évite ainsi que ce dernier soit abîmé à coup de tournevis, par exemple. Il faudra utiliser l’empreinte en losange sur la clé pour déverrouiller cette sécurité.

Finissons cette partie avec la signature lumineuse du Lvneng S6. Une jolie bande LED est présente sur l’avant tandis qu’un globe, LED également, trône sur le dessus. Et c’est sûrement le plus gros point faible de ce scooter. En effet, quand la nuit arrive, l’éclairage se trouve être plutôt désastreux. Ce sera un simple rectangle de lumière qui se trouvera devant vous. Et malheureusement le plein phare ne sera pas d’une très grande utilité non plus. Attention donc lors de vos sorties nocturnes.

Fiche technique

Passons maintenant aux entrailles de ce Lvneng S6. Le moteur est présent au niveau de la roue arrière. C’est un Bosch délivrant 4000W de puissance, qui permet sur le papier d’atteindre une vitesse de pointe de 75 km/h. Son placement à l’arrière est intelligent, car de ce fait, aucune chaîne ou autre n’est nécessaire, ce qui fait de l’entretien en moins. Au niveau du poids, il faut compter 115 kg à vide, ce qui paraît un peu lourd au premier abord. Mais en utilisation, le poids ne se fait absolument pas sentir.

Au niveau du freinage, nous retrouvons à l’arrière ainsi qu’à l’avant des freins à disque. À noter que même lors du freinage arrière, un pourcentage est également envoyé au frein avant. Un système permettant de réduire les distances de freinage. Les pneus sont bien entendu tubeless avec des dimensions de 120/70 en 12″ à l’avant à l’arrière. Au niveau des suspensions, en utilisation solo, elles feront largement leur job. Attention cependant avec un passager. En effet, sur des routes bien abîmées, le confort en pâtira un peu.

Pour finir, parlons des batteries. Elles sont aux nombres de deux avec une capacité de 31.5 ah ainsi qu’une tension de 60V. Une prise est présente dans le compartiment à batterie afin de recharger les deux batteries en simultanés. Si besoin, il est possible de sortir les deux batteries afin de les charger séparément. Comptez environ 7h pour charge complète (2 x 3h30 au vu des 2 batteries présentes). Les connectiques utilisées sont des Chogori, une norme très simple d’utilisation. Côté sécurité, un fusible est également présent sous la selle pour une mise hors tension avant l’enlèvement des batteries.

Important à noter également, la présence d’une alarme d’origine. Cette dernière s’active grâce à la clé du scooter. Elle ne permettra pas un blocage des roues, mais elle sonnera, assez fortement, dès qu’un mouvement sera détecté. La clé permet également de faire sonner le scooter à distance, soit pour le retrouver si vous êtes proche, soit pour écarter les curieux qui s’intéresseraient trop à votre scooter.

Performances et autonomie

Venons-en désormais au cœur du sujet, les performances et l’autonomie du Lvneng S6. C’est, actuellement, le scooter le plus performant de la marque. Avec une vitesse de pointe annoncée à 75 km/h, il vous faudra être titulaire du permis 125 (A1) ou du permis moto (A2 ou A). Dans les faits, avec une batterie chargée à 100%, il est possible d’atteindre des pointes à 83-84 km/h au compteur en vitesse 3. Cependant, électrique oblige, moins vous aurez de batteries et moins vite vous vous déplacerez. En effet, il faudra vous contenter d’une vitesse maximum (vmax) d’environ 68 km/h au compteur en vitesse 3 à 30% de batterie environ. Afin d’économiser la batterie, deux autres vitesses sont disponibles : la première, limitant la vmax à ~65 km/h ; et la seconde limitant à ~70 km/h compteur, pour une batterie chargée au maximum.

Du côté de l’autonomie, elle est annoncée à 120 km dans des conditions particulières de tests. Pour ma part, durant mes trajets quotidiens maison-travail, j’ai pu noter une autonomie d’environ 70 km. À noter que j’utilisais principalement la vitesse 3 et, étant sur des routes à 80 km/h, je poussais en permanence le scooter à fond. Au niveau de la recharge, c’est là où le bât blesse. En effet, il faudra compter environ 7h de recharge (2 x 3h30 au vu des 2 batteries présentes). Prévoyez donc bien vos trajets à l’avance !

En me basant sur mon utilisation (50 km par jour, 5 jours par semaine, 52 semaines par an) j’ai pu effectuer une estimation du coût de revient annuel du scooter. Attention, ce calcul est approximatif, mais est plutôt porté à la hausse.

710W pendant 5h => 7105 = 3.550 kWh

Le scooter consomme donc environ 3.55 kWh par trajet

260 trajets par ans = 923 kWh / ans

En prenant le coût de l’électricité incluant taxes et abonnement, nous sommes aux alentours de 0.1893/kWh. Ce qui nous fait un total d’environ 174 € de facture d’électricité annuelle. En comparaison, un scooter thermique équivalent (consommant ~3.5l/100) coûterait en essence environ 520 €.

Conclusion

S’il y a bien une chose à dire, c’est que le scooter électrique est économique. Au prix d’une certaine attente et d’une planification de vos trajets sans failles. Le Lvneng S6 n’échappe bien sûr pas à la règle. Cependant, ce sera le parfait allié pour vos sorties en ville, seul ou accompagné. Il offre un très bon agrément de conduite et son poids se fera vite oublier à l’utilisation. Le freinage est de très bonne qualité et l’on se sent en sécurité à son guidon. Disponible au tarif de 4 999€, vous pourrez vous le procurer à 4 099 € avec le bonus écologique. À noter que votre région peut également participer à l’achat d’un véhicule électrique. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à aller faire un tour sur le site officiel Lvneng.