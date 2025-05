Test – Navee ST3 : Une trottinette confortable et endurante

Vous envisagez d’adopter une alternative pratique, écologique et fun pour vos déplacements urbains ? La trottinette électrique s’impose de plus en plus comme la solution idéale pour conjuguer liberté, efficacité et respect de l’environnement. Parmi les modèles qui tirent leur épingle du jeu, Navee continue de faire parler d’elle avec la ST3, une trottinette pensée pour les trajets du quotidien. Confortable, performante et dotée d’une belle autonomie, la ST3 a de quoi séduire. Est-elle faite pour vous ? On vous dit tout dans cet article.

Présentation

Dès le déballage, la Navee ST3 affiche un design soigné et une construction solide. Le guidon accueille un écran central bien lisible, qui fournit les informations essentielles comme la vitesse, le niveau de batterie ou encore le mode de conduite actif. D’ailleurs, ce dernier est différent des dernières Navee comme la N65i ou la S60. À gauche, on retrouve une sonnette discrète, mais efficace, tandis que le côté droit est réservé à l’accélérateur, positionné de manière intuitive. Petite touche appréciable : la présence de clignotants LED directement intégrés aux extrémités du guidon. Une intégration propre, bien pensée, qui améliore la sécurité, même en plein jour grâce à leur bonne visibilité. Enfin, un phare puissant à l’avant et un réflecteur arrière viennent compléter l’équipement, pour assurer des trajets nocturnes en toute confiance.

Design

Plus de doutes avec Navee, nous sommes habitués à une construction robuste et durable. Cette ST3 ne déroge pas à la règle avec un ressenti qualitatif toujours d’un très haut niveau. Nous pouvons d’ailleurs voir un nouvel écran, plus grand que nos précédents tests. Niché au cœur du guidon, d’ailleurs incliné de 5° pour augmenter le confort, il est plus lisible. Cependant, il n’affiche toujours pas l’autonomie restante, et c’est dommage. Pour rester sur le guidon, nous retrouvons le bouton principal sur la droite, avec l’accélérateur. Le côté gauche dispose quant à lui du klaxon ainsi que des boutons permettant l’activation des clignotants. L’avant accueille, comme d’habitude, le phare qui vous permettra de vous mouvoir sans danger dans la nuit. Le pad de la trottinette est assez large, et pourra accueillir facilement vos deux pieds côte à côte.

Performances et confort

Navee a mis l’accent sur le confort et la performance. Cela se voit dès le déballage avec la présence de suspensions à l’avant ainsi qu’à l’arrière. Ce système, dénommé « Damping Arm », offre un grand confort sur tout types de surfaces. Afin de ralentir, nous retrouvons le désormais classique triple système de freinage qu’utilise Navee. Il se compose d’un frein à tambour à l’avant, d’un frein à disque arrière, couplé au EABS. Ce dernier représente en fait le frein moteur, qui d’ailleurs est réglable via l’application propriétaire de Navee. Et il faut le dire, le freinage est puissant et sûr ! Côté sécurité, cette Navee ST3 dispose d’un système de traction control. Ce dernier permet à la trottinette de rester stable, même sur des surfaces glissantes. Le moteur délivre une puissance nominale de 500W, et pourra atteindre au maximum les 1000W. Il permettra de s’extraire rapidement du feu rouge et d’atteindre les 25 km/h en un claquement de doigts. La batterie est loin d’être ridicule puisqu’elle pourra atteindre les 60 km d’autonomie. Attention cependant, en mode sport et en étant quasi constamment à 25 km/h, l’autonomie sera d’environ 40 km.

Conclusion

Cette Navee ST3 est une très bonne trottinette électrique. Elle offre un confort en toutes circonstances grâce à ses suspensions, mais elle est également très sécurisante. Le triple système de freinage, dont un EABS, offre un freinage puissant, réactif et rassurant. L’antipatinage est également le bienvenu. Les finitions sont encore une fois exemplaires et il n’y a aucun doute que cette Navee ST3 durera dans le temps. Les seuls points noirs que j’ai pu relever sont : le système de pliage qui est peu pratique ainsi que le manque d’informations sur l’autonomie restante sur l’écran. En dehors de ça, c’est l’une des meilleures trottinettes que j’ai pu tester, si ce n’est la meilleure.

Si vous souhaitez vous la procurer, comptez 699€, sur le site officiel de la marque. Un tarif qui peut paraître élevé, mais qui s’explique par tous les points positifs que j’ai pu mentionner plus tôt.

