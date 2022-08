iPhone 14 Pro Max : le modèle Apple le plus attendu en septembre 2022

Il ne reste plus beaucoup de temps avant l’annonce des iPhone 14. Dans un nouveau rapport, Ross Young est venu préciser les attentes en termes de ventes chez Apple. D’après les informations de l’analyste, l’iPhone 14 Pro Max serait le modèle le plus attendu, suivi de près par l’iPhone 14 et 14 Pro.

Pro Max is highest. Max is lowest, but is gaining alot of ground in September. — Ross Young (@DSCCRoss) August 22, 2022

L’iPhone 14 Pro Max, porte standard d’Apple à la rentrée 2022

Aux dernières nouvelles, Apple préparerait un évènement de lancement pour les iPhone 14 et les Apple Watch Series 8 pour début septembre, plus précisément le 7 septembre 2022. Ross Young, spécialiste du marché des écrans, vient d’ailleurs de préciser sur Twitter quelques informations sur la production des quatre modèles prévus pour la rentrée.

D’après les informations de l’analyste, la majorité des dalles produites entre juin et septembre concerne l’iPhone 14 Pro Max. Ce modèle représente en effet 28 % des livraisons de dalles, laissant ainsi envisager que ce modèle sera le plus attendu et demandé par les consommateurs. Juste derrière, nous retrouvons l’iPhone 14 et 14 Pro à 26 %. En dernière position à 19 %, nous retrouvons sans grande surprise l’iPhone 14 Max.

En effet, nous savions déjà depuis quelques semaines que des problèmes de production avaient été rencontrés pour l’iPhone 14 Max, prédisant ainsi un lancement plus tardif pour ce nouveau modèle ou un stock moins important. Ross Young souligne tout de même qu’Apple va « rattraper beaucoup de terrain en septembre » concernant les expéditions d’écran pour ce modèle.

Pour rappel, l’iPhone 14 Max sera un clone de l’iPhone 14, mais avec une dalle de 6,7 pouces, soit la même diagonale que l’iPhone 14 Pro Max. Son objectif est de remplacer les modèles « mini », n’ayant pas rencontré le succès escompté par Apple avec les gammes iPhone 12 et 13.

