iPhone 14 Pro : design, nouveautés, prix et date de sortie des prochains smartphones Apple

Depuis plusieurs mois, les iPhone 14 Pro et Pro Max sont source de rumeurs et de fuites d’information. Avant leur annonce courant septembre par Apple, voici un récapitulatif de l’ensemble des nouveautés connues au sujet de cette prochaine génération : design, puce, RAM, écran, module photo, prix et date de sortie.

Les nouveautés des iPhone 14 Pro

En cette année 2022, Apple prévoit de différencier plus fortement les modèles standards aux modèles Pro d’iPhone. De ce fait, les iPhone 14 Pro et Pro Max profiteraient de beaucoup plus de nouveautés que les iPhone 14 et 14 Max.

Découvrez un bilan complet de l’ensemble des rumeurs autour de cette nouvelle génération de smartphone haut de gamme de la firme à la pomme.

Design : Apple dit adieu à l’encoche

Alors que les iPhone 14 et 14 Max auraient le même design que les iPhone 13 et 13 mini, les modèles Pro et Pro Max disposeront d’une grosse nouveauté : la fin de l’encoche.

De multiples sources annoncent en effet que l’encoche serait remplacée par deux poinçons : un oblong renfermant les capteurs TrueDepth de Face ID ; et un rond pour la caméra frontale. De récents rendus 3D d’Ian Zelbo permettent d’ailleurs de se faire une belle idée du nouveau design introduit avec les iPhone 14 Pro et Pro Max.

Au niveau des coloris, Apple remplacerait la teinte Bleu alpin des iPhone 13 Pro et Pro Max par du violet. Nous retrouverions ensuite les traditionnels vert, violet, argent, or et graphite.

Performances : puce A16 et 6 Go de RAM LDDR5 uniquement pour les iPhone 14 Pro

Au niveau des puces embarquées sur les iPhone 14. Les modèles standards disposeraient d’une version améliorée de l’A15 des iPhone 13, alors que les Pro auraient l’exclusivité de la A16.

Un récent rapport de Jason Cross mentionne d’ailleurs que les performances du processeur (CPU) de la puce A16 seraient 11 % supérieures à celles de la A15 des iPhone 13 Pro. Nous apprenons aussi que la partie graphique (GPU) profiterait de son côté de performances améliorées de 25 à 30 %.

À noter, un récent rapport de l’analyste Ming-Chi Kuo est venu préciser qu’à partir des iPhone 14, les nouveaux modèles Pro disposeraient des dernières puces Apple en priorité.

Du côté de la mémoire vive, les iPhone 14 et 14 Max profiteraient désormais de 6 Go de RAM LPDDR4X (contre 4 Go sur les iPhone 13 et 13 mini), alors que les Pro et Pro Max passeraient à un type de RAM plus rapide et économe en énergie : la mémoire LPDDDR5.

Logiciel : un écran amélioré pour un mode Always-On

Sans grande surprise, les iPhone 14 embarqueront la toute dernière mise à jour majeure d’Apple : iOS 16. Pour rappel, cette dernière apporte beaucoup de nouveautés pour les smartphones Apple, dont un écran de verrouillage personnalisable ; de fonctionnalités supplémentaires pour Mails et Messages ; ou encore des notifications moins intrusives.

Cependant, une fonctionnalité propre aux iPhone 14 Pro se profile de plus en plus à l’horizon : le mode Always-On. Non annoncé par Apple, cet affichage permanent des informations de l’écran de verrouillage fait en effet régulièrement son apparition dans le code d’iOS 16.

Il est important de souligner que cette fonctionnalité serait propre à cette génération d’iPhone, notamment grâce à la présence d’un nouvel écran pouvant faire descendre son taux de rafraichissement à 1 Hz. Cela permettrait ainsi de limiter la consommation en énergie du mode Always-On des iPhone 14 Pro.

Photo : un nouveau capteur principal de 48 Mpx

Du côté de la partie photo, les iPhone 14 Pro et Pro Max disposeraient d’une grosse nouveauté du côté du module arrière : un capteur principal grand-angle de 48 Mpx, contre 12 Mpx sur les iPhone 13.

Les photos seraient ainsi plus précises grâce à ce nouvel objectif, avec notamment une augmentation du nombre pixel avec des photosites à 1,22 µm.

La taille de ce capteur de 48 Mpx serait 25 à 35 % plus grande que celui des iPhone 13 Pro selon Ming-Chi Kuo. De ce fait, les iPhone 14 Pro auraient un module photo plus épais de 5 à 10 % d’après l’analyste.

Du côté de la caméra frontale, Ming-Chi Kuo prédit un nouveau capteur pour tous les modèles d’iPhone 14. D’après lui, cette dernière profiterait d’une mise au point automatique (autofocus) ; mais aussi d’une ouverture plus grande (f/2,2) que les iPhone 13 (f/1,9). Cela devrait permettre la captation de meilleurs clichés en faible luminosité et un meilleur effet de profondeur de champ.

Autonomie : une charge rapide 30 W et de plus grandes batteries

Parlons maintenant de la partie autonomie. Même si les iPhone 13 Pro se débrouillent très bien, Apple viendrait apporter plusieurs améliorations avec les iPhone 14 Pro.

Pour commencer, une nouvelle puce 5G serait inaugurée sur les iPhone 14. Plus petite, elle permettrait à Apple d’introduire une batterie plus grande. En plus de cela, elle aurait une consommation énergétique plus faible. Ces changements pourraient ainsi offrir une meilleure autonomie sur cette génération de smartphones, notamment avec la 5G activée.

Deuxième bonne nouvelle du côté de l’autonomie, de plus grandes batteries arriveraient sur les iPhone 14 d’après une fuite d’information datant de juin 2022. À noter, seul l’iPhone 14 Pro Max verrait la capacité de sa batterie baisser de quelques mAh par rapport au 13 Pro Max.

Pour finir sur cette partie, parlons un peu de la vitesse de la charge rapide. Cette dernière serait sensiblement plus élevée sur les iPhone 14 Pro par rapport à celle des 13 Pro, passant à 30 W au lieu de 27 W.

Prix : une hausse tarifaire par rapport aux iPhone 13 Pro

Au niveau du prix des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, tout porte à croire que les modèles Pro seront moins accessibles cette année. Après cinq ans à conserver des prix stables, une hausse tarifaire semble être envisagée par Apple d’après plusieurs analystes.

Aux dernières nouvelles, Ming-Chi Kuo est venu préciser un prix de vente supérieur de 15 % par rapport aux iPhone 13 Pro. Cela ferait ainsi monter le tarif du modèle Pro à environ 1 329 euros, contre 1 449 euros pour le Pro Max.

De son côté, Dan Yves prédit une hausse tarifaire de 100 dollars pour les iPhone 14 Pro par rapport à la génération actuelle, soit environ 100 euros supplémentaires. Pour faire passer la pilule, Apple pourrait proposer un stockage interne minimum de 256 Go, au lieu de 128 Go actuellement.

Dernier point, la période d’arrivée des iPhone 14, 14 Max, 14 Pro et 14 Pro Max.

D’après la récente newsletter Power On de Mark Gurman, la conférence de lancement des smartphones serait prévue pour le mercredi 7 septembre 2022.

Le vendredi suivant, soit le 9 septembre, les précommandes débuteraient. Une semaine plus tard, les iPhone 14 seraient enfin commercialisés.

Crédit photo de l’image de mise en avant : Concept iPhone 14 Pro de Volodymyr (@ld_vova sur Twitter).