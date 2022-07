À partir des iPhone 14, les modèles Pro auront toujours les dernières puces Apple

Les iPhone d’Apple ne vont plus être sur un même pied d’égalité. En effet, la prochaine génération, les iPhone 14, inaugurerait un changement sur le long terme concernant les puces qui y sont intégrées. Plus précisément, les modèles Pro disposeront toujours des toutes dernières puces, afin de proposer des performances toujours plus élevées. De ce fait, les modèles non Pro se contenteraient des puces des modèles Pro de la génération précédente.

Une différence notable entre les puces des iPhone 14

Cela fait maintenant plusieurs semaines, voire mois, que nous savons que tous les modèles d’iPhone 14 ne n’auront pas droit à la même puce. Plus précisément, les rumeurs tendent à souligner que les iPhone 14 et 14 Max auraient droit à la puce A15 (gravée en 5 nm), contre la A16 (gravée en 4 nm) pour les Pro et Pro Max. D’ailleurs, il est important de souligne que la puce A15 des iPhone 13 et 13 mini est moins puissante que celle des modèles Pro et Pro Max de cette même génération, notamment via l’ajout d’un cœur GPU en plus.

D’après un récent rapport de Ming-Chi Kuo, cette tendance d’Apple à plus fortement privilégier de meilleures performances pour les modèles non Pro devrait perdurer dans le temps. L’analyste vient en effet d’affirmer que les modèles d’entrée de gamme et de milieu de gamme n’auraient plus les dernières puces Apple à partir de la génération d’iPhone 14. Cette situation est justifiée par un changement de stratégie commerciale de la part d’Apple, souhaitant ainsi offrir un argument supplémentaire pour les modèles Pro.

De ce fait, Apple donnerait la nouvelle puce A16 introduite sur les iPhone 14 Pro et Pro Max en 2022 aux iPhone 15 et 15 Max l’année suivante. En 2023, les iPhone 15 Pro et Pro Max disposeraient de leur côté de la puce A17. Le schéma se répèterait ensuite sur les autres générations d’iPhone. Ming-Chi Kuo estime que cette nouvelle stratégie permettrait à Apple d’avoir des ventes plus en faveur des modèles Pro. Dans les détails, il souligne que les iPhone 14 Pro représenteraient 55 à 60 % au deuxième semestre, contre les 40 à 50 % des iPhone 13 Pro.

