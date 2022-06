iPhone 14 Pro : le mode always-on affichera les widgets d’iOS 16 sur l’écran de verrouillage

Les iPhone 14 Pro devraient profiter d’une nouveauté de taille : le mode always-on. Dans un nouveau rapport, le journaliste Mark Gurman vient de souligner que cette nouvelle fonctionnalité prendra en charge l’affichage des widgets ajoutés à l’écran de verrouillage grâce à la mise à jour iOS 16. Cela permettra ainsi aux utilisateurs de visionner en un coup d’œil ces informations sans avoir à allumer l’écran de leur smartphone.

Les widgets d’iOS 16 affichés sur les iPhone 14 Pro avec le mode always-on

Le mode always-on précise de plus en plus son arrivée sur les iPhone. Au début de mois de juin, le code source d’iOS 16 mentionnait d’ailleurs l’arrivée de cette fonctionnalité pour les iPhone 14 Pro. Pour rappel, ces modèles devraient en privilégier grâce à un changement de taille, la présence d’un écran ProMotion avec un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant descendre jusqu’à 1 Hz.

Par le biais de sa dernière newsletter Power On, Mark Gurman vient préciser le mode always-on en déclarant : « Comme l’Apple Watch, l’iPhone 14 Pro pourra afficher des widgets affichant la météo, les calendriers, les bourses, les activités et d’autres données tandis que l’écran restera à une luminosité et une fréquence d’images faibles ».

De ce fait, le journaliste de chez Bloomberg confirme que les informations fournies par les widgets ajoutés sur l’écran de verrouillage des iPhone grâce à iOS 16 seront affichées lorsque le mode always-on des iPhone 14 Pro est activé. Mark Gurman ajoute qu’un « réglage – également comme l’Apple Watch – qui empêchera les données sensibles d’apparaître sur l’écran de verrouillage à la vue de tous ».

Sans grande surprise, le mode always-on des iPhone 14 Pro afficherait aussi l’heure, la date et l’indicateur de notification non lues. Tout comme les Apple Watch disposant de ce mode, il devrait être possible de le désactiver de façon permanente dans les réglages.

