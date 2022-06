HomePod : le modèle original de retour en 2023, mais avec plusieurs améliorations

La famille des HomePod devrait s’agrandir de nouveau. Alors que le modèle mini fait un tabac, la version originale devrait faire son grand retour en 2023. Le journaliste Mark Gurman de chez Bloomberg vient en effet de souligner le retour de cette première enceinte, qui n’avait pas connu un grand succès à son lancement et n’est plus vendu par Apple depuis plus d’un an. Bien évidemment, plusieurs améliorations seraient de la partie.

Le HomePod est de retour en 2023

Apple prépare un nouveau HomePod, plus précisément le retour du modèle original. Cette information n’est plus un secret depuis quelques semaines. En effet, l’analyste Ming-Chi Kuo est venu prédire l’arrivée de ce produit en 2022 ou 2023. Ensuite, le code source de la première bêta d’iOS 16 est venu dévoiler la présence… d’un nouveau modèle de HomePod. Désormais, Mark Gurman fait mention de cet appareil dans sa dernière newsletter Power On.

Le journaliste de chez Bloomberg est tout d’abord venu souligner que cet HomePod, reprenant l’apparence du modèle d’origine lancé en 2019, serait connu sous le nom de code B620 en interne et tournerait sous la puce S8, embarquée sur la future Apple Watch Series 8 et Apple Watch SE 2.

D’après ses dires, cette nouvelle puce devrait avoir les mêmes performances que la puce S6 de l’Apple Watch Series 6. À titre d’information, le HomePod mini dispose de la puce S5. La S6 est annoncée comme 20 % plus rapide que cette génération.

Mark Gurman souligne ensuite que ce HomePod serait « plus proche du HomePod original en termes de taille et de performances audio qu’un nouveau HomePod mini ». Autre information à prendre en compte, l’écran de cette nouvelle enceinte connectée aurait été mis à jour, notamment dans le but de proposer « une fonctionnalité multi-touch ».

Une nouvelle Apple TV aussi au programme

Pour finir, Mark Gurman explique qu’une nouvelle version de l’Apple TV est en cours de développement. Cette dernière aurait comme principal avantage la présence de la puce A16 des iPhone 13 et de quelques Go de RAM supplémentaires.

Le journaliste souligne notamment que « cette puce est comparable à la puce A12 annoncée dans le cadre de l’Apple TV 2021 l’année dernière et pourrait être utile pour les fonctionnalités de jeu supplémentaires déployées dans tvOS 16 ».