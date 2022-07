God of War: Ragnarok sera disponible le 9 novembre 2022 sur PS5 et PS4

Sony vient de jouer cartes sur table en ce début de mois de juillet. En effet, la firme nippone a tout simplement annoncé la date de sortie de God of War: Ragnarok. Nous apprenons ainsi que le jeu d’action-aventure nous replongera aux côtés de Kratos et Arteus le 9 novembre 2022.

Rendez-vous le 9 novembre 2022 pour God of War: Ragnarok

Sony vient de révéler une information qu’attendaient beaucoup de joueurs et joueuses : la date de sortie de God of War: Ragnarok. Par le biais d’une nouvelle vidéo de bande-annonce de 30 secondes en image de synthèse, nommée « Father and Son », soit « Père et fils » en français, nous découvrons ainsi que le jeu d’action-aventure sera disponible le 9 novembre 2022 sur PS5 et PS4.

En guise de description, nous pouvons lire sur la version chaîne officielle de PlayStation (en anglais) : « Alors que la menace du Ragnarök se fait de plus en plus présente, Kratos et Atreus doivent choisir entre la sécurité de leur famille et celle des royaumes… ».

Celle de la bande-annonce en VOSTFR publiée de PlayStation France vient ajouter quelques informations autour de l’intrigue du jeu God of War: Ragnarok : « Kratos et Atreus s’aventurent dans les profondeurs des Neuf Royaumes à la recherche de réponses, tandis que les Asgardiens se préparent à la guerre. Lors de leur épopée, ils exploreront des paysages mythiques à couper le souffle, rassembleront des alliés dans différents royaumes et affronteront de terribles ennemis, qu’il s’agisse de monstres ou de dieux nordiques ».

Pour rappel, God of War: Ragnarok vient succéder au God of War lancé en 2018 sur PS4. La date de sortie de ce jeu vidéo était originellement prévue pour 2021, mais finalement décalée à 2022 pour la raison suivante évoquée par le studio de développement Santa Monica : « Nous restons concentrés sur l’idée de délivrer une expérience de très haute qualité, tout en assurant la sécurité et le bien-être de notre équipe, de nos partenaires créatifs, et de nos familles. Avec ceci en tête, nous avons décidé de décaler la fenêtre de sortie en 2022 ».