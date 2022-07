Apple Watch 2022 : plus grand écran, boitier plus résistant et grosse batterie pour le modèle « sports extrêmes »

C’est un secret de polichinelle, Apple prépare un tout nouveau modèle d’Apple Watch pour cette année 2022. Dédiée aux sports extrêmes, cette variante offrirait de multiples avantages aux utilisateurs par rapport aux « Series » et à la « SE ». Mark Gurman, journaliste de chez Bloomberg, vient d’ailleurs de préciser ces derniers : un plus grand écran ; une plus grosse batterie ; et un boitier en métal plus résistant.

Les petits plus de l’Apple Watch version « sports extrêmes »

Trois nouveaux modèles d’Apple Watch devraient être disponibles en cette fin d’année : les Series 8 ; une SE mise à jour avec une puce plus puissance ; ainsi qu’une variante dédiée aux sports extrêmes. Concernant cette dernière montre connectée, de plus en plus d’informations précisent ses avantages par rapport aux autres modèles.

Dans un nouveau rapport, Mark Gurman est venu préciser que cette Apple Watch « sports extrêmes » disposerait tout d’abord d’un écran plus grand. Cela renvoie d’ailleurs à une récente rumeur de deux analystes, suggérant qu’une montre connectée signée Apple avec un écran plus grand était prévue pour 2022.

Dans les détails, nous apprenions que la taille de la dalle serait de 1,9 pouce, soit une surface d’écran 7 % plus grande que l’Apple Watch Series 7 de 45 mm. La résolution d’affichage serait de son côté de 410 par 512 pixels. Le journaliste de chez Bloomberg a d’ailleurs précisé que cet écran plus grand pourrait permettre d’afficher plus de mesures de condition physique sur le cadran de ce modèle.

Mark Gurman a ensuite rappelé que ce modèle devrait inclure une protection et une résistance aux chocs améliorés. Pour cela, Apple aurait décidé d’utiliser un matériau métallique pour le boitier, au lieu du traditionnel aluminium. Autre changement, l’Apple Watch « sports extrêmes » disposerait d’une batterie plus grande que les autres modèles afin de subvenir aux besoins en autonomie des utilisateurs dans le cadre de périodes d’entrainement plus longues.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article : L’Apple Watch Series 8 détectera si vous avez de la fièvre ! !