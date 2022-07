Apple Watch Series 8 : un nouveau modèle avec une taille d’écran plus grande serait prévu

L’Apple Watch Series 8 continue de faire parler d’elle. Une nouvelle rumeur vient en effet de tomber au sujet de l’écran de cette future montre connectée. Deux analystes bien informés sur les projets de la firme à la pomme viennent en effet de confirmer la présence d’une nouvelle taille d’écran. Dans les détails, nous apprenons qu’un modèle avec une dalle de 1,99 pouce serait proposé pour cette génération, faisant ainsi monter la taille du boitier à 50 mm.

Une troisième taille d’écran pour l’Apple Watch Series 8

Durant le mois d’octobre 2022, Ross Young, analyste spécialisé dans le marché des écrans, expliquait que l’Apple Watch Series 8 pourrait être disponible en trois configurations d’écrans. Finalement, l’informateur est revenu sur le sujet via une publication Twitter, en affirmant l’arrivée d’un modèle avec un écran de 1,99 pouce de diagonale.

En plus de cela, Jeff Pu a précisé dans une récente note aux investisseurs, vue relayée par MacRumors, que Luxshare serait le « fournisseur unique » de ce nouveau modèle d’Apple Watch de 2 pouces prévus pour cette fin d’année. Il semble donc que l’analyste ait arrondi la diagonale de l’écran par rapport à la supposition de Ross Young.

Avec l’arrivée d’une nouvelle taille d’écran de 1,99 pouce, la surface d’affichage de l’Apple Watch Series 8 augmenterait de 5 % par rapport à la Series 7 avec boitier de 45 mm, qui atteint les 1,901 pouce. La taille d’écran supplémentaire serait ainsi de 0,089 pouce pour cette nouvelle taille d’écran, pour un boitier de 50 mm.

À noter, cette nouvelle taille d’écran pour l’Apple Watch Series 8 pourrait directement être liée à son nouveau design à bords plats. En effet, la firme à la pomme pourrait ainsi utiliser une surface d’affichage plus grande grâce à un écran plat en verre, et non incurvé. Autre explication possible, cette taille d’écran correspondrait à celle de l’Apple Watch « robuste » prévu par Apple pour les personnes pratiquant des sports extrême.

