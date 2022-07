Xiaomi Smart Band 7 Pro : un premier bracelet connecté avec suivi GPS intégré

Xiaomi vient de revenir sur le marché des bracelets connectés en annonçant le Smart Band 7 Pro. Accompagnant l’annonce des Xiaomi 12S, 12S Pro et 12S Ultra, ce modèle vient proposer des fonctionnalités supplémentaires par rapport à la version standard annoncée récemment : un capteur de suivi GPS et un écran plus grand.

Le suivi GPS arrive avec le Smart Band 7 Pro de Xiaomi

Xiaomi est venu annoncer le Smart Band 7 durant le mois de mai, puis a officialisé son lancement en France fin juin 2022. Comme prédit par de multiples rumeurs, la déclinaison Pro vient d’être officialisée en ce mois de juillet 2022, lors d’une conférence où les nouveaux haut de gamme de la marque ont aussi été dévoilés, les Xiaomi 12S.

Avec cette nouvelle version, nommé Smart Band 7 Pro, Xiaomi vient proposer quelques améliorations de taille. Pour commencer, l’écran a été agrandi, se rapprochant ainsi de modèles commercialisés chez Huawei, comme le Band 7 ou la Watch Fit 2. Nous retrouvons ainsi un écran plus large, avec une diagonale de 1,64 pouce, contre 1,62 pouce sur le modèle standard. Au niveau de la densité de pixels, elle est identique (326 pixels par pouce).

Deuxième gros changement, l’intégration d’un capteur GPS, avec système de géolocation Galileo, Glonass ou QZSS. Le Xiaomi Smart Band 7 peut ainsi être utilisé sans smartphone afin de traquer l’endroit où vous partez vous entrainer. Au niveau du suivi sportif, 117 sports sont proposés sur le bracelet connecté, mais aussi des programmes sportifs paramétrables. Pour les adeptes de la plongée, sachez que ce modèle est aussi certifié 5 ATM, ce qui signifie qu’il est possible d’immerger la montre jusqu’à 50 mètres de profondeur.

Côté design, le constructeur chinois a obpté pour un boitier en plastique complété par des bordures métalliques. Le bracelet est quant à lui en polyuréthane. À noter, il peut être changé par un bracelet en cuir si vous le désirez. Côté autonomie, le Smart Band 7 de Xiaomi propose jusqu’à 6 jours d’utilisation en usage normal, contre 6 jours en usage « intense ». Une heure sera nécessaire pour recharger la batterie de 235 mAh.

Annoncé pour le moment en Chine, ce bracelet connecté uniquement proposé là-bas, en deux coloris (noir ou or) et à un prix de 379 yuans, soit environ 55 euros hors taxes.