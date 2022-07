Test – OnePlus 10 Pro : un haut de gamme sans extravagances

OnePlus reconduit son partenariat avec Hasselblad en cette année 2022 avec ce nouveau modèle OnePlus 10 Pro. Un modèle qui se place clairement sur le segment haut de gamme niveau tarifaire, est-ce que le reste va suivre ? C’est ce que nous allons voir tout au long de cet article.

Unboxing & design

Derrière une jolie boîte rouge pétant arborant le logo OnePlus nous retrouvons un packaging correct tout en restant classique. Au menu nous avons le smartphone, bien entendu, accompagné de son chargeur et de son câble USB. Ces derniers sont d’ailleurs compatibles avec la charge rapide SUPERVOOC 80W. Finalement c’est une coque rigide d’assez bonne facture qui vient finir ce petit tour du propriétaire.

Ce OnePlus 10 Pro offre un design vraiment très agréable, fait d’une structure monobloc. Le module photo en céramique noir, floqué Hasselblad, vient augmenter ce côté premium. Le dos du smartphone offre une bonne résistance aux traces de doigts malgré une prise en main un poil glissante. Côté placement des boutons, ceux du contrôle de volume se situent sur la gauche tandis que le bouton Power est sur la droite. Sur ce flanc-là est également présent le fameux bouton permettant de switcher de mode (silencieux, vibreur, sonnerie). Chose importante à noter, aucun port jack 3.5mm n’est présent.

Écran

L’écran de ce OnePlus 10 Pro est une petite merveille de confort d’utilisation. Avec une dalle AMOLED de 6.7″ et une résolution dantesque QHD+ (3216 x 1440 pixels), ce smartphone ne fait clairement pas tache dans le segment du haut de gamme. De plus, l’écran est incurvé sur les côtés afin d’optimiser la prise en main. Côté sécurité, nous retrouvons du Gorilla Glass Victus, avec une petite protection d’écran supplémentaire. Pour finir sur les spécifications techniques, l’écran dispose d’une fréquence de rafraîchissement très confortable de 120Hz. Que ce soit en intérieur ou en extérieur, l’écran sera utilisable et restera confortable en toute situation.

Appareil photo

Sur le OnePlus 10 Pro nous sommes en présence d’un module photo contenant 3 capteurs différents. Pas de courses aux mégapixels aujourd’hui, car le capteur principal plafonnera à 48 Mpx. Chose un poil dommage, aucune nouveauté sur le capteur, car c’est exactement le même que celui présent sur le OnePlus 9 Pro. Le second capteur sera utilisé pour les photos grand-angles avec une résolution de 50 Mpx tandis que le troisième et dernier capteur sera utilisé en tant que téléobjectif 3.3x avec une résolution de 8 Mpx. Finalement nous avons un double flash LED.

Comme pour la dernière génération, le OnePlus 10 Pro fait encore un partenariat avec Hasselblad pour la partie photo. Et le rendu est plutôt très bon que ce soit de jour comme de nuit. Les couleurs sont bien fidèles, tout autant que les détails sur vos clichés. On peut dire que le partenariat avec la célèbre marque suédoise est bien réussi !

De nuit le smartphone se débrouille également de manière relativement correcte. Les lumières ne crament pas toutes la photo et la partie logicielle ne lisse pas trop la photo afin d’offrir un rendu agréable à regarder, même sur un ordinateur.

Audio

Avec un support Dolby Atmos, le OnePlus 10 Pro dispose de haut-parleurs stéréo. Le son proposé sera plus que correct et sera largement suffisant pour l’utilisation que l’on fait d’un smartphone. Vous pourrez donc sans soucis regarder vos séries Netflix, Prime, etc..

Performances & autonomie

Place désormais aux performances de la bête. Le smartphone est alimenté par le puissant Snapdragon® 8 Gen 1 accompagnés de 8 ou 12Gb de RAM en LPPDR5. Le tout tourne sous Oxygen OS dans sa version Android 12. Vous l’aurez compris, nous sommes face à un sérieux concurrent en termes de performances. Cela se voit avec le test Antutu où il viendra se placer environ 14e. Un score relativement raisonnable, mais qui pourra en décevoir quelques-uns, sachant que les smartphones devant coûtent (pour certains) bien moins cher…

Cela reste par contre un réel plaisir d’utilisation au quotidien. Que ce soit la fluidité globale (en partie grâce à Oxygen OS également) ou l’écran, ce OnePlus 10 Pro est une bête de course. Bien entendu tous les jeux tourneront sans aucun souci. Grâce aux 12 Go de RAM (+ 7 Go disponibles via les technologies d’augmentation de la RAM via le stockage interne), il sera quasiment impossible de croiser le moindre lag.

Côté autonomie, il faudra compter sur une batterie de 5000 mAh. Avec des composants de haute volée comme présent ici, il ne faudra pas s’attendre à une autonomie incroyable. En effet il sera difficile de dépasser la journée d’utilisation si vous êtes du genre réseaux sociaux et autres. Pour ce qui est de la recharge, grâce à la charge rapide SUPERVOOC 80 W il faudra compter à peine plus d’une petite demi-heure pour une charge complète, rapide !

Conclusion

Le OnePlus 10 Pro tient bien ses promesses de smartphone haut de gamme. Que ce soit au niveau des performances brutes, de la qualité de l’écran ou encore des photos, le smartphone en partenariat avec Hasselblad se débrouille très bien dans tous les domaines.

Côté tarif, il vous faudra compter un peu moins de 1000€, sur Amazon par exemple. Un tarif relativement élevé, il faut le dire, mais le smartphone offre malgré tout de très très bonnes performances globales comme vous avez pu le voir tout au long de cet article.

