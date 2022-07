Xiaomi 12S Ultra : le nouveau roi de la photo, avec capteur 50 Mpx de 1 pouce

Xiaomi vient de proposer un tout nouveau photophone premium : le Xiaomi 12S Ultra. À travers ce nouveau modèle, la firme chinoise offre un appareil avec une fiche technique béton avec une partie photo au top, introduisant pour la première fois le capteur 50 Mpx Sony IMX989 de 1 pouce ; mais aussi la présence de la dernière puce haut de gamme de Qualcomm, la Snapdragon 8+ Gen 1 ; ainsi qu’un très bon écran AMOLED de 6,73 pouces.

Le nouveau roi de la photo chez Xiaomi est le 12S Ultra

Avant d’entrer dans le vif du sujet, la partie photo, parlons du reste de la fiche technique du Xiaomi 12S Ultra. Le nouveau smartphone premium de la marque profite tout d’abord d’une dalle AMOLED E3 de 6,73 pouces avec une définition Quad HD+ ainsi qu’un taux de rafraichissement de 120 Hz. Au niveau de la puissance, une puce Snapdragon 8+ Gen 1 est de la partie, soit le tout dernier processeur haut de gamme de Qualcomm.

Pour l’accompagner, deux puces confectionnées par Xiaomi sont présentes : la Surge P1, pour gérer la recharge ; et la Surge G1, renfermant des algorithmes utilisés pour la gestion de la batterie. Selon la marque, cette dernière permettrait de gagner environ 5 % d’autonomie. En parlant d’autonomie, sachez que le Xiaomi 12S Ultra dispose d’une batterie de 4 680 mAh compatible avec la charge rapide filaire 67 W et sans fil 50 W.

Avec un poids de 225 grammes et des dimensions de 163.17 x 74.92 x 9.06 mm, le modèle profite d’une certification IP68, soit une résistance à l’eau et à la poussière. Le dos est en faux cuir, rappelant la surface rugueuse des boitiers de reflex.

À l’arrière, nous découvrons un imposant module photo circulaire centré. Quatre capteurs y sont logés : un principal de 50 Mpx, le Sony IMX989, mesurant 1 pouce, permettant de capturer des clichés de 12,5 Mpx, en fusionnant en quatre images en une (pixel binning) ; un téléobjectif de 48 Mpx Sony IMX586, plus précisément un périscope 120 mm ; ainsi qu’un ultra grand-angle de 48 Mpx Sony IMX586.

La mention Leica sur le module photo souligne le récent partenariat noué avec Xiaomi. Nous apprenons ainsi que ce dernier a permis au Xiaomi 12S Ultra de profiter de filtres dédiés, d’un travail sur la colorimétrie ainsi que de revêtements antireflets sur les lentilles. Pour la caméra selfie, Xiaomi a opté pour un capteur RGBW de 32 Mpx.

Pour le moment annoncé en Chine, le Xiaomi 12S Ultra est fixé à un prix de départ de 5999 yuans, soit environ 858 € hors taxes, pour le modèle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne ; contre 6499 yuans (environ 929 € HT) pour la version 12/256 Go et 6 999 yuans (environ 1 001 € HT) pour la déclinaison 12/512 Go.

En plus de cela, Xiaomi a annoncé un nouveau bracelet connecté : le Smart Band 7 Pro !