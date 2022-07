Xiaomi 12S et 12S Pro : de nouveaux modèles avec le Snapdragon 8+ Gen 1 et l’expertise Leica

Xiaomi vient d’annoncer en Chine les Xiaomi 12S et 12S Pro. Ces deux nouveaux modèles sont des versions mises à jour des Xiaomi 12 et 12 Pro, notamment au niveau du processeur avec la puce Snapdragon 8+ Gen 1 ; mais aussi la partie photo, avec le résultat de la coopération entre la firme chinoise et le spécialiste Leica ainsi que de meilleurs capteurs. Découvrez dans notre article la fiche technique de ses deux modèles.

Les nouveaux Xiaomi 12S et 12S Pro

Le 4 juillet 2022, Xiaomi est venu annoncer un nouveau bracelet connecté, le Smart Band 7 Pro, ainsi que trois nouveaux smartphones, les Xiaomi 12S, 12S Pro et 12S Ultra. Concernant la variante Ultra, nous vous donnons rendez-vous dans cet article pour le découvrir. Pour les 12S et 12S Pro, voici un récapitulatif de la fiche technique de ses modèles.

Pour commencer, le Xiaomi 12S dispose d’une dalle AMOLED E3 de 6,28 pouces avec une définition Full HD+ ; un taux de rafraichissement de 120 Hz ; une caméra selfie de 32 Mpx ; ainsi qu’une luminosité maximale de 1 100 nits. À l’intérieur, nous retrouvons une puce Snapdragon 8+ Gen 1 couplée à 8 ou 12 Go de RAM ainsi que 128, 256 ou 512 Go de stockage interne.

Côté photographie, le module arrière se compose d’un capteur principal de 50 Mpx Sony IMX707 (contre un Sony IMX766 sur le Xiaomi 12) ; un ultra grand-angle de 13 Mpx ; ainsi qu’un macro de 5 Mpx. Pour la partie audio, le Xiaomi 12S s’équipe de haut-parleurs stéréo Harman Kardon. Dernier point, la batterie de 4 500 mAh est compatible avec la charge rapide filaire de 67 W et sans fil de 50 W.

Concernant le Xiaomi 12S Pro, quelques changements sont de la partie par rapport au 12S. Pour commencer, la dalle est AMOLED E5, avec une diagonale de 6,73 pouces, et un taux de rafraichissement adaptatif allant de 1 à 120 Hz. La batterie est de 4 600 mAh, mais est compatible avec la charge rapide filaire 120 W et sans fil 50 W. La charge prend ainsi 19 minutes en mode rapide, contre 25 minutes en mode stable, protégeant de la chaleur.

Pour la partie photo, nous retrouvons un module arrière avec capteur principal de 50 Mpx Sony IMX707 ; un ultra grand-angle Samsung JN1 de 50 Mpx ; ainsi qu’un téléboectif Samsung JN1 de 50 Mpx avec zoom optique x2. À noter, les Xiaomi 12S et 12S Pro profitent de la collaboration entre Leica et Xiaomi avec notamment la promesse d’un travail sur la qualité globale de l’image, le rendu des couleurs ou encore des filtres dédiés. En plus de cela, ces modèles prennent en charge le format RAW 10 bits calibré par Adobe Labs.

Annoncé en Chine pour le moment en quatre coloris (blanc, noir, violet et vert), les Xiaomi 12S et 12S Pro sont respectivement proposés à un prix de départ de 3 999 yuans et 4 699 yuans (soit environ 571 et 671 euros hors taxes) dans leurs versions avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

