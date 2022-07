KNOUUN : H2C annonce sa marque de lunette en titane – DIOPS 2022

H2C & H2C Design Co., Ltd. (PDG Kyung-rok Ha) ont participé à la 20e exposition internationale de lunettes de Daegu (DIOPS 2022).

L’année 2020 est terminée, en termes d’idées, de dessins et de conceptions pour la production de la marque KNOUUN. ‘KNOUUN’ c’est un mélange en anglais de ‘Savoir + connu’.

Il s’agit d’une nouvelle marque destinée au marché international pour H2C. Des lunettes facilement personnalisables avec des designs très interessants mais surtout des montures en titane. De plus, un enregistrement de brevet est en cours de dépôt pour leur utilisation tres spécifique et innovante du titane. Des montures qui seront vendues aux alentours des 150/200€ en Europe. Pour l’instant uniquement disponibles au Canada et Corée du Sud.

