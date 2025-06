Succès Coréen à VivaTech : Innovation, Opportunités et Nouveaux Partenariats

La Corée du Sud frappe fort à l’international ! À l’occasion de VivaTech 2025, le plus grand salon européen dédié aux startups, le pays fait sensation avec son K-Startup Pavilion. Cette année, 26 jeunes pousses coréennes franchissent le Rhin pour séduire le marché européen, main dans la main avec le Ministère sud-coréen des PME et Startups.

Le K-Startup Pavilion s’impose à Paris

Du 11 au 14 juin, le Parc des Expositions de Paris vibre au rythme de l’innovation. Viva Technology réunit plus de 13 500 startups, 3 000 investisseurs et près de 165 000 visiteurs venus du monde entier. Au cœur de cette effervescence, la Corée du Sud déploie sa bannière dans le Hall 1 aux stands D-44 et K-11.

Six grandes institutions coréennes, telles que le Korea Institute of Startup & Entrepreneurship Development (KISED) ou le Seoul AI Hub, orchestrent le pavillon. Les startups présentes couvrent tous les secteurs phares : intelligence artificielle, technologies vertes, villes intelligentes, bio-technologie… Et toutes n’ont qu’un seul objectif : séduire l’Europe avec des solutions qui sont déjà prêtes à être commercialisées.

Bien plus qu’un stand : une vraie rampe de lancement !

Cette année, la stratégie coréenne va plus loin. Chaque startup a profité de formations spéciales avant même le salon : business model affûté, produits adaptés au marché local et présentation de haut niveau. Le programme prévoit également des rencontres individuelles avec investisseurs et acheteurs européens pour faire décoller leur activité.

L’événement phare, c’est incontestablement le K-Startup Night. Cette soirée networking a rassemblé plus de 150 professionnels : investisseurs, accélérateurs, médias, et partenaires potentiels. Un espace dédié a permis aux startups de pitcher devant les géants de la tech européenne. Sur scène, chaque entrepreneur dispose de cinq minutes chrono pour marquer les esprits, avant un échange direct avec le public et les investisseurs. Résultat : de nombreux contacts prometteurs et déjà des discussions pour des collaborations concrètes.

L’IA, star du salon et enjeu de souveraineté

L’intelligence artificielle occupe le devant de la scène, avec la keynote remarquée du CEO de NVIDIA, Jensen Huang. Il a souligné l’importance de rendre l’IA utile dans la vie réelle en présentant plus de 30 usages industriels concrets. Du côté européen, la jeune pousse Mistral AI fait sensation. Même le Président Emmanuel Macron est venu défendre une Europe souveraine et innovante dans l’IA, face au gratin mondial.

La Corée du Sud n’a pas l’intention de s’arrêter là. Le Ministère et le KISED accompagnent les startups après VivaTech : rendez-vous de suivi, mises en relation personnalisées, recherche conjointe… Objectif : faire du K-Startup Pavilion la porte d’entrée des talents coréens en Europe, à la hauteur des mastodontes américains et chinois.

Et vous, que pensez-vous de cette offensive coréenne et du rôle de l’IA dans l’innovation mondiale ? Dites-le-nous en commentaire et partagez l’article autour de vous !