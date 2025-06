Succès mondial pour les robots nettoyeurs de piscine Beatbot primés

Les robots nettoyeurs de piscine Beatbot prennent la lumière. La marque vient de remporter deux prix mondiaux prestigieux en design. Ces nouveaux succès confirment la position de Beatbot parmi les leaders du marché. Prêts à découvrir comment ces robots réinventent l’entretien des piscines ?

Des récompenses internationales pour les robots nettoyeurs de piscine

Récemment, les robots nettoyeurs de piscine Beatbot ont décroché le Red Dot Award 2025 et le A’ Design Award. Ces distinctions s’ajoutent aux iF et Muse Design Awards reçus plus tôt cette année. Les modèles AquaSense 2 Ultra, AquaSense 2, AquaSense 2 Pro et iSkim Ultra ont séduit les jurys grâce à leur design innovant et leur technologie avancée. La reconnaissance internationale de Beatbot s’explique par une recherche constante de l’excellence et de l’ergonomie pour l’utilisateur.

Les innovations technologiques marquantes signées Beatbot

Beatbot se distingue par des innovations exclusives sur ses robots. L’application d’un revêtement IMR de qualité automobile offre une protection UV inégalée. Le design biomimétique, inspiré d’une carapace de tortue, optimise l’hydrodynamisme. On retrouve aussi la philosophie « Calm Technology », qui garantit une expérience utilisateur intuitive. En plus, l’entreprise détient plus de 221 brevets, dont 128 pour des inventions uniques dans la robotique de piscine.

Mises à jour inédites pour optimiser le nettoyage de la piscine

Beatbot propose de nouvelles fonctionnalités intelligentes, accessibles via une mise à jour sans fil. Parmi elles, le mode Rapide IA divise par deux la durée de nettoyage grâce à la détection automatique des débris, idéal pour les urgences. Le mode Nuit assure un nettoyage efficace même quand la lumière baisse, grâce à deux LED et à une caméra IA. Enfin, le mode ECO permet au robot de lancer automatiquement un cycle toutes les 48 heures, pour une piscine propre sans effort.

En résumé, les robots nettoyeurs de piscine Beatbot s’imposent comme la nouvelle référence du secteur. Grâce à leurs nombreuses récompenses internationales et leurs innovations de pointe, ces robots répondent aux attentes des utilisateurs modernes. Avec les offres estivales, il n’a jamais été aussi simple de profiter d’une piscine propre et sans souci tout l’été.

