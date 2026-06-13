Révolution positive : l’IA de Rebuilder AI booste créativité et industrie

La startup sud-coréenne Rebuilder AI ambitionne de révolutionner la conception et la fabrication grâce à l’intelligence artificielle. À VivaTech 2026, à Paris, elle présentera en grande pompe son agent d’IA baptisé VRING:ON.

Il s’agit d’une solution innovante. Elle promet de relier instantanément la créativité des designers aux exigences industrielles des ateliers.

VRING:ON : quand l’IA relie design et industrie

Avec VRING:ON, Rebuilder AI entend aller bien plus loin que les IA génératives classiques. Là où beaucoup s’arrêtent à la simple création d’images, leur système se distingue en générant des données de production directement utilisables en usine. C’est un véritable bond en avant pour les secteurs du design et de la manufacture. Le processus s’automatise désormais du concept initial jusqu’à la modélisation 3D. Les spécifications techniques nécessaires à la production sont également générées de manière automatisée.

Ce progrès technique sera d’ailleurs concrètement mis en valeur à VivaTech, avec une mise en avant de collaborations phares. Ainsi, côté ASICS, Rebuilder AI a créé un système automatisé. Celui-ci produit des données 3D précises pour de nouvelles chaussures, du design à l’ingénierie structurelle. Ce partenariat est allé bien au-delà d’un simple test. Il a débouché sur une entrée au capital de Rebuilder AI par ASICS Ventures. Un accord de licence logicielle a également été signé entre les deux entreprises.

L’innovation à l’épreuve de la scène internationale

L’événement parisien verra aussi une démonstration inédite grâce à Galaxy Corporation. Une collaboration qui pousse l’automatisation vers un autre horizon : le mariage entre IA physique et humanoïdes. Un robot androïde s’affichera ainsi sur scène, vêtu d’un costume inspiré par le grand designer André Kim et réinterprété grâce à la technologie Heritage AI de la startup. À ne pas manquer, la star de K-pop Taemin viendra saluer le public le 17 juin au stand de la société.

Rebuilder AI, appuyée par des investisseurs sud-coréens comme Naver D2SF et KB Investment, a rapidement séduit des acteurs internationaux. Son entrée dans le giron d’ASICS Ventures ouvre la porte à de nouveaux partenariats au Japon, à Hong Kong et en Arabie Saoudite.

Pour Rebuilder AI, VivaTech 2026 sonne comme une rampe de lancement mondiale. « Nous allons au-delà de la génération d’images : nous bâtissons une chaîne complète, de la conception jusqu’aux données exploitables par les usines », affirme le CEO Junghyun Kim. Le but ? Valoriser l’expertise manufacturière coréenne à l’échelle internationale, grâce à l’intelligence artificielle.

L’IA va-t-elle transformer durablement l’industrie du design et de la fabrication ? Rendez-vous à VivaTech pour le découvrir, et dites-nous ce que vous pensez de cette avancée en commentaires ou en partageant l’article !