Innovation puissante : Découvrez le HONOR Magic V5, l’IA pliable durable

La marque HONOR frappe un grand coup sur la planète high tech ! L’iconique constructeur chinois vient d’annoncer l’arrivée prochaine de son tout nouveau smartphone pliable, le HONOR Magic V5. Ce modèle promet de franchir un cap, aussi bien du côté de l’intelligence artificielle que de la durabilité, avec des mises à jour garanties pendant sept ans. Découvrons ensemble ce que nous réserve ce fleuron tant attendu.

Un pliable boosté à l’intelligence artificielle signée Google

HONOR ne se contente pas de présenter un nouveau smartphone. Avec le Magic V5, la marque s’allie à Google pour aller bien plus loin. Grâce à l’intégration poussée de Gemini, le nouvel assistant IA du géant de Mountain View, ce téléphone pliable redéfinit la productivité mobile. L’appareil utilise la puissante plateforme Qualcomm Snapdragon® 8 Elite Mobile pour garantir une expérience ultra-fluide, spécialement pensée pour les usages multitâches sur écran pliable.

Au quotidien, Gemini s’invite partout : rédaction de textes, organisation, apprentissage, gestion de l’emploi du temps… En un appui long sur le bouton d’alimentation ou grâce à la fonction innovante Tap Tap (un double tap à l’arrière de l’appareil), l’utilisateur accède instantanément à un assistant polyvalent. Gemini Live permet même de discuter en direct avec l’IA pour clarifier des sujets complexes, trouver des idées créatives, ou préparer des rendez-vous clés.

Côté ergonomie, le mode Multi-flex du Magic V5 pousse le multi-fenêtrage à un niveau inédit. L’écran autorise l’ouverture de trois applications côte à côte. Vous pouvez ainsi consulter un document, participer à un appel vidéo, et demander à Gemini de résumer ou d’expliquer certains passages sans jamais interrompre votre flux de travail. Un glisser-déposer d’un mot vers Gemini, et l’assistant s’occupe du reste !

La durabilité au cœur de l’expérience utilisateur

HONOR prend aussi des engagements forts pour sécuriser la pérennité de ce nouveau modèle. Pour les pays de l’Union Européenne et le Royaume-Uni, la marque garantit sept ans de mises à jour Android ainsi que sept ans de patchs de sécurité. Le Magic V5 se place ainsi parmi les tout premiers smartphones compatibles avec Android 16, offrant à ses utilisateurs un accès de longue durée aux dernières innovations, tout en assurant la meilleure protection possible.

Cet effort sur la longévité correspond à une vision commune avec Google : offrir une expérience fluide, sécurisée, et valoriser l’investissement sur la durée. Le HONOR Magic V5 sera officiellement lancé en Europe le 28 août 2025. HONOR continue ainsi de bâtir sa place de référence chez les amateurs de technologie de pointe et les professionnels exigeants.

La promesse est alléchante : un smartphone pliant sobre, puissant, ultra-connecté et taillé pour durer. Et vous, que pensez-vous de cette alliance entre HONOR et Google ? L’intégration de l’IA Gemini peut-elle changer la donne ? N’hésitez pas à donner votre avis en commentaires et à partager cet article autour de vous !