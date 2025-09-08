Actualités

Lexar IFA 2025 : des innovations marquantes pour les créateurs

il y a 11 minutesDernière mise à jour: 7 septembre 2025
Lexar dévoile à l’IFA 2025 ses innovations et ateliers pour les créateurs.

Lexar fait sensation à l’IFA 2025 avec des innovations pensées pour les créateurs de contenu. Du 5 au 9 septembre, la marque invite les visiteurs à découvrir ses nouvelles technologies et à participer à des ateliers exclusifs. Voici tout ce qu’il faut savoir pour tirer le meilleur parti de cette édition marquante.

Les ateliers créateurs de Lexar à l’IFA 2025

Cette année, Lexar place la créativité au centre de l’événement. Plusieurs ateliers pratiques sont proposés. Ainsi, le 6 septembre, le célèbre photographe Felix Rachor présentera un flux de travail en direct. Le lendemain, Emily Endean, spécialiste de la photo outdoor, partagera son expérience sur la création de communauté. Enfin, Matthias Dangl expliquera comment optimiser la gestion des fichiers vidéo grâce aux solutions Lexar. Ces sessions offrent des astuces précieuses pour tous les passionnés d’image.

Les innovations phares de stockage présentées par Lexar

Sur son stand, Lexar dévoile le tout nouveau TouchLock Portable SSD. Il séduit par sa sécurité renforcée et sa technologie de déverrouillage par NFC. Compatible MagSafe, il offre robustesse et mobilité avec des vitesses de lecture allant jusqu’à 430 Mo/s. Outre ce produit phare, Lexar présente aussi la carte PLAY PRO microSD Express 1 To, le NM1090 PRO SSD et le Professional Go Portable SSD avec hub USB-C. Les visiteurs peuvent aussi découvrir l’application Lexar, dédiée à la sauvegarde automatique des photos et vidéos, accessible sur iOS et Android.

Animations interactives et nouveautés technologiques Lexar

Chez Lexar, la visite se veut interactive et amusante. Les participants relèvent un défi de mémoire, participent à une loterie à gratter et peuvent gagner des cadeaux high-tech chaque jour. En jeu, des lots attractifs comme la Nintendo Switch 2, la PlayStation 5 ou le DJI Pocket 3. Ces animations rendent la découverte des nouvelles solutions de stockage ludique et accessible à tous.

Pour conclure, Lexar fait de l’IFA 2025 un rendez-vous incontournable pour tous les créateurs et amateurs de technologie. Les ateliers, innovations et animations offrent une expérience complète autour du stockage intelligent. Ne manquez pas l’occasion de découvrir ces avancées et de vivre l’innovation en direct sur le stand Lexar !

il y a 11 minutesDernière mise à jour: 7 septembre 2025
