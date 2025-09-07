Hollow Knight Silksong : le jeu a littéralement tué Steam et les boutiques en ligne !

Rarement un jeu indépendant aura provoqué un tel raz-de-marée dans le monde du gaming. Le 4 septembre 2025, Hollow Knight: Silksong est sorti officiellement sur toutes les consoles et PC, après 6 longues années d’attente. L’engouement autour du jeu est intense, si intense qu’il a fait planter toutes les plateformes de vente de jeux numériques. Et pas que : en seulement quelques heures après sa sortie, Silksong a déjà battu un record historique sur Steam.

Un lancement historique qui fait bugger toutes les boutiques

Dès les premières minutes de mise en ligne, les joueurs se sont rués sur Silksong avec une frénésie rarement observée. Résultat : Steam, la Nintendo eShop, le PlayStation Store et le Microsoft Store ont tous subi des ralentissements critiques. Sur certaines plateformes, comme la PS5, le titre était carrément introuvable dans le catalogue, n’apparaissant que dans les listes de souhaits.

Heureusement, les problèmes d’accès aux boutiques se sont progressivement résorbés dans la soirée. Cependant, le constat est sans appel : Hollow Knight: Silksong a attiré un volume de joueurs si massif qu’il a mis à genoux l’infrastructure de géants du numérique. Une prouesse que peu de titres, même issus de grandes licences AAA, peuvent revendiquer.

Un record battu sur Steam pour Hollow Knight: Silksong

La petite Hornet n’a pas seulement fait flancher les boutiques. En moins d’une heure après sa sortie, Hollow Knight: Silksong dépassait déjà les 100 000 joueurs connectés simultanément. Quelques heures plus tard, le compteur grimpait à plus de 400 000. Le chiffre marquant reste celui du pic officiel : 535 213 joueurs simultanés, plaçant le titre à la 18ᵉ place des plus grosses affluences de tous les temps sur la plateforme.

À titre de comparaison, le premier Hollow Knight avait culminé à environ 73 000 joueurs simultanés en 2017. Autrement dit, sa suite a multiplié par près de huit ce record, confirmant la renommée de la licence parmi les titres indépendants.

Avec un tel démarrage, Hollow Knight: Silksong s’impose d’ores et déjà comme l’un des plus gros lancements de 2025, toutes catégories confondues. Une seule question reste donc à poser : pourra-t-il décrocher le titre du jeu de l’année aux Game Awards ?

