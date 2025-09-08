TEST – Dreame Aqua10 Ultra, il roule sur la concurrence ?

Le Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete est le dernier-né de la marque dans sa gamme d’aspirateurs robots haut de gamme. Proposé à 1 500 €, il mise sur un design revu et sur une technologie de lavage inédite avec serpillière à rouleau. Contrairement aux générations précédentes, Dreame change ici l’approche, tant sur l’esthétique que sur l’efficacité du nettoyage humide. Avec des innovations comme la station plus basse, une meilleure intégration dans les intérieurs et des fonctionnalités avancées de cartographie, le modèle entend se démarquer dans un marché déjà très concurrentiel. Mais mérite-t-il vraiment son tarif premium ? C’est ce que nous allons voir.

Notre avis en bref sur le Dreame Aqua10 Ultra

Le Dreame Aqua10 Ultra réussit à convaincre par sa polyvalence. L’aspiration est puissante, le lavage gagne enfin en efficacité grâce au rouleau qui se nettoie en continu, et l’application atteint un niveau de maturité impressionnant avec des options comme la gestion des rideaux virtuels. Comparé aux précédents modèles de la gamme X ou L, ce nouveau venu marque une rupture bienvenue avec un design moins encombrant en hauteur et plus simple à intégrer dans une cuisine ou sous un évier.

C’est un appareil pensé pour être complet : il se veut aussi à l’aise sur sols durs que sur tapis grâce à son système de protection intelligent, tout en franchissant des obstacles élevés. Avec une station capable de gérer presque toutes les tâches de maintenance, il s’impose comme un choix sérieux pour ceux qui recherchent un robot haut de gamme véritablement autonome.

Unboxing du Dreame Aqua10 Ultra

Le Dreame Aqua10 Ultra arrive avec un package très généreux, fidèle à son positionnement premium. Dès le déballage, on retrouve l’aspirateur, sa base de vidage et d’entretien, ainsi qu’un ensemble d’accessoires complet. Deux sacs à poussière supplémentaires sont fournis, en plus de celui déjà installé, de même que des filtres, une brosse HyperStream, des serpillières de rechange et même des solutions de nettoyage, dont une spécifique pour neutraliser les odeurs d’animaux. Ce soin apporté au contenu de la boîte permet de profiter immédiatement de toutes les capacités du robot, sans passer par des achats additionnels.

La station, plus large et moins haute que celle des générations précédentes, attire aussi l’œil. Elle intègre plusieurs compartiments pour l’eau propre et sale, la solution de nettoyage et la gestion automatique de la serpillière. Un outil de nettoyage et une plaque de rallonge pour la rampe achèvent l’ensemble. L’impression générale est celle d’un produit haut de gamme livré prêt à fonctionner, pensé pour limiter les contraintes dès les premières utilisations.

Installation et facilité d’utilisation du Dreame Aqua10 Ultra

L’installation du Dreame Aqua10 Ultra est simple et rapide. Après avoir retiré les protections, il suffit de positionner la base, de remplir le réservoir d’eau et de lancer la configuration. L’application guide l’utilisateur pas à pas, sans complexité technique. En quelques minutes, la cartographie est réalisée et le robot peut déjà fonctionner. Le processus est fluide, pensé pour convenir à tout type de foyer. Même ceux peu à l’aise avec la technologie ne rencontreront pas de blocage particulier.

La station occupe un espace réduit en hauteur, ce qui facilite son installation dans des cuisines ou des buanderies étroites. Son design plus large, mais moins vertical, permet de la glisser sous certains meubles, contrairement aux stations anciennes qui formaient une tour. L’intégration dans le domicile est donc plus simple. L’application, en parallèle, propose des options pratiques comme la définition de zones interdites ou de rideaux virtuels. On profite ainsi d’un contrôle précis sur chaque passage, avec une gestion très intuitive.

Performance et efficacité du Dreame Aqua10 Ultra

Le Dreame Aqua10 Ultra affiche une puissance d’aspiration impressionnante, jusqu’à 30 000 Pa. Cette valeur le place largement au-dessus de la majorité des concurrents actuels. Les résultats sont excellents sur les sols durs, où poussières, miettes et poils sont rapidement éliminés. Sur tapis et moquettes, le robot ajuste automatiquement sa puissance, ce qui permet un nettoyage efficace sans humidification indésirable. Le dispositif AutoSeal protège en effet les fibres des tapis en bloquant le rouleau humide.

La serpillière à rouleau change réellement l’expérience. Contrairement aux serpillières classiques qui se salissent rapidement, ici le rouleau se nettoie en continu grâce à l’alimentation en eau fraîche et au raclage renforcé. Les sols restent ainsi toujours nettoyés avec un textile propre. Cette innovation évite de répandre la saleté et garantit un résultat constant, même sur des surfaces très utilisées. Les tests sur carrelage et parquet démontrent une efficacité supérieure, avec une serpillière qui reste fraîche pendant tout le cycle.

Fonctionnalités supplémentaires

Le Dreame Aqua10 Ultra ne se limite pas à l’aspiration et au lavage. Son système de navigation combine laser rétractable et caméras 3D. Cette double technologie offre une cartographie ultra précise, même dans des environnements encombrés. Le robot détecte efficacement plus de 200 objets différents, avec une précision impressionnante. Les obstacles sont évités de manière fluide, sans collisions inutiles. L’expérience au quotidien est beaucoup plus agréable qu’avec des modèles moins avancés.

L’application ajoute aussi plusieurs fonctionnalités inédites. On peut maintenant définir des rideaux virtuels pour isoler certaines zones d’une pièce. Cette nouveauté complète les zones interdites ou prioritaires déjà disponibles. Le contrôle vocal est également bien intégré, avec compatibilité Google Home, Alexa et même commandes directes. L’appareil peut ainsi s’inscrire dans un véritable écosystème domotique. Tout est pensé pour que le robot s’adapte aux habitudes de chaque foyer, en toute simplicité.

Cartographie avancée

La cartographie joue un rôle central dans l’efficacité du Dreame Aqua10 Ultra. Le système VersaLift permet au capteur laser de se rétracter et de s’abaisser. Le robot passe ainsi sous des meubles bas, là où d’autres modèles restent bloqués. Grâce à ce mécanisme, les zones difficiles d’accès sont enfin nettoyées sans effort. Cette flexibilité améliore réellement la couverture globale des pièces.

L’application permet une personnalisation avancée de la carte. On peut créer des pièces virtuelles, définir des zones à éviter, ou planifier des séquences spécifiques. La précision est telle que le robot optimise ses trajets sans mouvements superflus. La fonction de gestion des obstacles reste efficace même dans des environnements sombres grâce aux lumières LED intégrées. Le niveau de contrôle offert est digne du haut de gamme qu’il est, et rend chaque nettoyage beaucoup plus cohérent.

Contrôle à distance et intégration domotique

Le contrôle via smartphone reste central dans l’expérience utilisateur. L’application Dreame est claire, réactive et riche en options. Il est possible de lancer un nettoyage complet ou ciblé, de vérifier l’état des consommables et d’ajuster la puissance selon les besoins. Les mises à jour OTA ajoutent régulièrement des fonctions, garantissant un produit évolutif dans le temps. La compatibilité avec les montres connectées ou widgets renforce encore cette accessibilité.

Côté domotique, l’Aqua10 Ultra s’intègre avec Matter, ce qui ouvre des perspectives intéressantes. Cette norme universelle permet une interaction fluide entre appareils connectés de différentes marques. On peut ainsi imaginer des scénarios avancés, comme déclencher un nettoyage après la fermeture de la porte d’entrée. Avec les commandes vocales, l’utilisateur n’a plus besoin d’ouvrir l’application systématiquement. L’autonomie logicielle du robot est l’un de ses points les plus solides.

Conclusion : que vaut le Dreame Aqua10 Ultra ?

Le Dreame Aqua10 Ultra s’impose comme l’un des aspirateurs robots les plus complets du marché. Avec son nouveau design plus compact en hauteur, sa puissance d’aspiration de 30 000 Pa et surtout sa serpillière à rouleau nettoyée en continu, il propose un nettoyage réellement plus efficace que ses prédécesseurs. L’application, déjà très mature, ajoute des options utiles comme les rideaux virtuels et une cartographie ultra précise, tandis que l’intégration domotique via Matter et les commandes vocales élargissent encore son champ d’action. À 1 500 €, il représente un investissement conséquent, mais il le justifie par son autonomie presque totale et sa capacité à remplacer véritablement les corvées de nettoyage traditionnelles, ce qui en fait un choix pertinent pour ceux qui cherchent un robot premium pensé pour durer.

