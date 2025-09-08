Together AI accélère l’innovation en Europe avec son offre performante

Together AI annonce une avancée majeure en Europe avec une nouvelle infrastructure GPU en Suède. L’entreprise confirme son engagement à soutenir les développeurs grâce à des solutions puissantes et abordables pour l’intelligence artificielle. Elle propose aussi une série d’ateliers exclusifs pour aider les ingénieurs à perfectionner leurs compétences et explorer les dernières innovations du secteur.

Together AI renforce son infrastructure GPU en Suède

La nouvelle infrastructure de Together AI en Suède fait partie d’une stratégie européenne ambitieuse. Désormais, les clients profitent d’un accès rapide et sécurisé à des serveurs GPU de pointe, adaptés aux exigences strictes de la réglementation locale. Cette proximité réduit la latence jusqu’à 30 %, un gain considérable pour les applications d’IA en temps réel. De plus, il est désormais possible de demander des grappes de GPU et des points d’accès dédiés directement en Suède.

Ateliers techniques gratuits pour les ingénieurs en IA

En parallèle de l’expansion de son infrastructure, Together AI invite les ingénieurs à participer à des ateliers spécialisés. Le premier, organisé à Amsterdam le 10 septembre, portera sur la personnalisation des modèles ouverts.

Au programme :

Réglage fin supervisé (SFT) pour adapter les modèles à des domaines spécifiques

Optimisation avec des préférences avancées et des récompenses vérifiables

Accélération de l’inférence grâce au décodage spéculatif personnalisé

Techniques de quantification pour réduire la taille et le coût des modèles

Les participants profiteront de conseils pratiques pour exploiter les grands modèles tout en réduisant les coûts d’infrastructure.

Bénéfices pour les entreprises et innovation en IA européenne

Les entreprises clientes de Together AI observent déjà des résultats concrets. Par exemple, Caesar développe une plateforme innovante grâce à des points finaux dédiés en Suède. L’accès à ces ressources facilite la gestion de larges volumes de données tout en respectant la confidentialité. Ainsi, la région profite d’une infrastructure performante, contribuant à l’essor de l’innovation en France et en Europe.

Pour conclure, Together AI renforce son positionnement stratégique en Europe. Son infrastructure avancée en Suède et ses ateliers gratuits démontrent l’engagement de l’entreprise à soutenir l’intelligence artificielle ouverte, performante et accessible à tous. Ce mouvement ouvre de nouvelles perspectives pour les professionnels de l’IA et encourage la collaboration à l’échelle européenne.

