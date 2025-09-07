Scandinavie irrésistible : le plaisir Hi-Fi enfin abordable avec DALI KUPID

DALI, grand nom de l’audio danois, apporte une bouffée d’air frais au monde de la Hi-Fi accessible avec sa dernière création : les enceintes KUPID. En effet, ces nouvelles venues sont annoncées comme un tremblement de terre pour le rapport qualité-prix à seulement 299£ la paire. Elles promettent d’attirer aussi bien les passionnés de musique que les nouveaux venus. De plus, DALI n’hésite pas à casser les codes. L’objectif est de rendre la haute-fidélité plus simple, plus belle et surtout plus abordable.

La Hi-Fi pour tous : design, simplicité et performance

La marque danoise présente la KUPID comme une enceinte compacte, stylée, au look raffiné avec une vraie âme audiophile. Pour Krestian Pedersen, responsable produit chez DALI : “KUPID, c’est la simplicité et le son. Une expérience Hi-Fi réelle, sans prise de tête.” Résultat, on retrouve une esthétique scandinave irrésistible, soulignée par cinq coloris originaux : Black Ash, Walnut, Caramel White, Golden Yellow et Chilly Blue, chacun doté de grilles magnétiques et de haut-parleurs assortis.

Derrière l’élégance se cache une technologie ambitieuse. Elle intègre un boomer papier et fibre de bois de 4,5 pouces ainsi qu’un système magnétique ferrite. On y trouve également un tweeter dôme textile ultraléger de 26 mm et un port bass reflex sophistiqué. En effet, tous ces éléments garantissent une restitution fidèle, avec de belles basses dynamiques et des aigus précis. De plus, les performances restent excellentes même à faible volume ou dans un petit espace (la KUPID se glisse à seulement 2,5 cm d’un mur !).

Bien pensée, la KUPID supprime la complexité : un unique modèle, sans jargon, pour faciliter l’accès aux néophytes. DALI vise la pureté sonore à prix contenu, tout en conservant son ADN haut de gamme hérité des séries KORE et EPIKORE.

Installation simplissime et compatibilité universelle

Côté connectique, la KUPID s’adapte à tous les amplificateurs Hi-Fi, même d’entrée de gamme, grâce à une impédance stable supérieure à 4 ohms. Les accessoires inclus (fixations murales, pieds caoutchouc) simplifient l’intégration. Ils s’adaptent aussi bien au mode stéréo traditionnel qu’à une installation minimaliste sur bureau. La philosophie “plug and play” de DALI évite d’effrayer les débutants curieux de goûter au vrai son Hi-Fi.

Plus qu’une nouvelle enceinte, DALI veut ouvrir “un nouveau chapitre” dans la démocratisation de la haute-fidélité. En effet, en misant sur le plaisir musical et la sobriété, la KUPID offre un bel écrin à toutes les envies d’écoute, sans compromis ni prise de tête. Enfin, disponible à partir du 1er octobre 2025 à 299£ la paire (ou 338€), elle promet de faire chavirer plus d’un cœur mélomane.

Et vous, allez-vous succomber au charme scandinave signé DALI ? Partagez vos impressions et dites-nous si la KUPID vous donne envie de (re)découvrir vos playlists favorites !