Test – Patapon 1+2 Replay sur PS5 : quand le rythme tribal reprend vie

Lorsque Sony a annoncé le retour de Patapon 1+2 Replay sur PlayStation 5, c’est toute une génération de joueurs qui a senti un petit pincement de nostalgie. À l’époque de la PSP, les Patapon étaient devenus de véritables icônes : des petits guerriers ronds et monochromes, menés au combat par le rythme des tambours. Un concept à la fois simple et génial qui alliait jeu de rythme, stratégie et gestion de troupes.

Aujourd’hui, la compilation Patapon 1+2 Replay débarque en version remasterisée, avec la promesse de moderniser ces deux classiques pour les faire redécouvrir à un nouveau public… mais aussi satisfaire les vétérans de la tribu. Pari réussi ?

Un concept unique toujours aussi efficace

Dès les premières minutes, on retrouve cette formule si singulière : battre le rythme avec des combinaisons de touches pour ordonner à ses Patapon de marcher, d’attaquer, de défendre ou de lancer des sorts.

Là où d’autres jeux de rythme se contentent de faire “danser” le joueur, Patapon utilise cette mécanique pour donner vie à une véritable armée miniature. Chaque pulsation devient un ordre militaire, et chaque erreur de tempo peut coûter cher.

L’équilibre entre stratégie et musique reste d’ailleurs l’une des grandes forces de la licence. On planifie ses troupes, on choisit les unités adaptées au combat à venir, et on se laisse ensuite porter par le tambour. Dix-sept ans après la sortie du premier opus, l’alchimie opère encore : il y a quelque chose de profondément satisfaisant à voir ses Patapon avancer en cadence vers un boss gigantesque en criant leur fameux “Pata-Pata-Pata-Pon !”.

Un lifting graphique minimaliste mais réussi

Sur PS5, Patapon 1+2 Replay se présente en haute définition, avec des graphismes lissés et des couleurs plus éclatantes. Le design minimaliste, fait de silhouettes noires et de décors stylisés, vieillit étonnamment bien. Les développeurs n’ont pas tenté de “moderniser” à outrance, mais plutôt de sublimer l’identité visuelle déjà marquante de la licence.

En 4K, les Patapon gagnent en lisibilité, ce qui n’est pas un luxe dans les batailles les plus chargées. Le jeu garde ce côté “dessin animé tribal” qui le rend unique, tout en évitant l’effet vieillot que l’on pouvait redouter.

Des ajustements, mais une expérience toujours old-school

Côté gameplay, Sony n’a pas cherché à réinventer la formule. On retrouve l’intégralité des deux premiers volets avec leurs campagnes, leurs boss et leurs mini-jeux. Quelques ajustements de confort viennent adoucir l’expérience, comme des temps de chargement quasi instantanés et une meilleure gestion des sauvegardes.

En revanche, certains défauts d’époque persistent. La difficulté peut paraître parfois frustrante, notamment pour les nouveaux venus : rater un rythme peut rapidement mener à la défaite, et la répétitivité de certaines phases se fait encore sentir. On aurait aimé quelques options de modernisation supplémentaires, comme des modes d’accessibilité ou un didacticiel plus clair pour les novices.

La bande-son : toujours hypnotique

Impossible de parler de Patapon sans évoquer sa bande-son. Les percussions tribales, les chants entêtants des petites créatures et l’effet quasi hypnotique des enchaînements rythmiques restent tout simplement magiques.

Certains morceaux résonnent encore comme à l’époque de la PSP et réussissent à créer ce sentiment d’immersion totale : on se sent littéralement chef d’une armée tribale, porté par la musique.

Nostalgie vs. nouveauté

La vraie question que soulève Patapon 1+2 Replay est celle de son public cible. Pour les joueurs qui ont découvert le jeu sur PSP, c’est un pur concentré de nostalgie, magnifié par la puissance de la PS5. Mais pour les nouveaux venus, le gameplay peut sembler étrange, presque daté par moments.

C’est donc une compilation qui s’adresse d’abord aux fans et aux curieux attirés par son originalité, plus qu’à ceux qui cherchent une expérience moderne et accessible.

Patapon 1+2 Replay sur PS5 réussit son pari : remettre en avant deux jeux uniques, qui n’ont jamais vraiment trouvé d’équivalents dans l’histoire du jeu vidéo. Avec leur direction artistique singulière, leur gameplay musical et leur ambiance hypnotique, les Patapon gardent toute leur personnalité.

Cependant, le manque d’évolutions notables dans le gameplay et certaines mécaniques datées rappellent qu’il s’agit d’un remaster avant tout, plus qu’une réinvention. Les nostalgiques adoreront, les néophytes devront s’accrocher.

