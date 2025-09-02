Test – Space Adventure Cobra : The Awakening – Un retour culte qui ne tient pas toujours ses promesses

Difficile d’oublier Cobra, ce pirate de l’espace charismatique imaginé par Buichi Terasawa. Avec son psychogun vissé au bras gauche, son humour décalé et son look tout droit sorti des années 80, il fait partie de ces héros intemporels qui ont marqué la pop culture japonaise. L’annonce de Space Adventure Cobra : The Awakening sur PS5 avait donc de quoi électriser les fans. Enfin une adaptation moderne, capable de faire découvrir l’univers à une nouvelle génération tout en caressant la fibre nostalgique des plus anciens.

Mais dans l’espace, rien n’est jamais simple. Et après plusieurs heures passées aux commandes de ce héros galactique, une question s’impose : Cobra brille-t-il toujours autant dans ce nouvel habillage vidéoludique ?

Un univers respectueux mais figé

Premier point positif : la fidélité. L’équipe derrière le jeu a clairement travaillé main dans la main avec le matériau original. Cinématiques tirées directement de l’anime, grain d’image volontairement conservé, musiques qui rappellent les thèmes originaux : on est face à un véritable hommage. Pour les fans, c’est un vrai plaisir de retrouver les arcs narratifs majeurs, des Trois Sœurs au fameux “Ultimate Weapon”.

Mais ce respect a aussi un revers. Le jeu a tendance à s’enfermer dans une nostalgie figée. Si l’univers visuel est cohérent, il manque parfois de souffle et d’audace. Certains environnements paraissent un peu vides, les animations manquent de fluidité et l’ensemble donne parfois l’impression d’un jeu qui cherche trop à coller au passé au lieu de vraiment s’en affranchir. C’est beau, oui, mais pas toujours vivant.

Gameplay : un psychogun qui sauve la mise

Le gameplay repose sur un mélange d’action, de plateformes et d’éléments façon Metroidvania. Cobra saute, esquive, glisse, se bat et explore. Son arme iconique, le psychogun, apporte un vrai plus : on peut guider ses tirs au ralenti pour contourner les obstacles ou atteindre des cibles précises. Un mécanisme malin, qui donne au jeu son identité et évite qu’il ne soit un simple run’n’gun générique.

Mais à côté de ça, tout n’est pas aussi bien calibré. Les sauts manquent parfois de précision, certains mouvements paraissent rigides et les armes secondaires sont sous-exploitées. Le revolver Colt Python, par exemple, se limite à un tir horizontal bien trop simpliste. Résultat : les affrontements manquent de variété et les ennemis, souvent génériques, n’aident pas à créer des combats mémorables.

Là encore, on sent une base solide… mais pas totalement aboutie. Un peu comme si le studio avait eu de bonnes idées mais pas le temps ou les moyens de les développer pleinement.

Level design : entre bonnes idées et frustrations

Chaque niveau est pensé comme un épisode à part entière, avec son décor, son intrigue et ses ennemis spécifiques. Sur le papier, c’est une bonne idée : on retrouve l’aspect feuilleton de l’anime, qui colle bien au format jeu vidéo.

Mais dans la pratique, le rythme est inégal. Certains niveaux sont trop longs, avec des checkpoints placés trop loin les uns des autres. Résultat : on se retrouve parfois à recommencer de longues séquences pour une simple erreur. D’autres stages, au contraire, se terminent sans véritable enjeu et donnent une impression de remplissage.

Ajoutez à cela quelques défauts de conception (impossible de se baisser pour esquiver certains tirs, passages de plateformes un peu “flottants”) et on obtient un level design qui oscille constamment entre le correct et le frustrant.

Technique et bande-son : la PS5 en renfort

Heureusement, sur le plan technique, la PS5 fait le boulot. Le jeu tourne de manière fluide, avec des temps de chargement quasi inexistants grâce au SSD. Les décors profitent de belles couleurs, les explosions spatiales et effets lumineux font leur petit effet, surtout en HDR.

Cependant, ne vous attendez pas à une claque visuelle du niveau des productions AAA. On est clairement sur un titre de milieu de gamme : propre, agréable, mais pas époustouflant. Certaines textures manquent de finesse et les animations faciales restent figées.

Côté son, en revanche, belle réussite. La bande-son modernise les thèmes originaux tout en respectant leur identité. Les fans reconnaîtront des mélodies cultes, retravaillées avec énergie. Cela renforce énormément l’immersion et rappelle que Cobra, au-delà de son look, c’est aussi une ambiance.

Cobra Space Adventure, un jeu pour qui ?

C’est sans doute la vraie question. Les fans de Cobra trouveront ici une adaptation fidèle, pleine de clins d’œil et de respect pour l’œuvre originale. Ils pardonneront sans doute les maladresses techniques et se laisseront embarquer dans cette aventure spatiale.

En revanche, pour les joueurs qui découvriraient Cobra sans attache particulière, l’expérience risque de paraître plus fade. Derrière le vernis rétro et les cinématiques cultes, on reste face à un jeu d’action-plateformes correct mais pas révolutionnaire, parfois limité dans son gameplay et son ambition.

Conclusion : Cobra le pirate, brille encore, mais pas toujours

Space Adventure Cobra : The Awakening est un jeu paradoxal. Fidèle au matériau original, généreux en références et porté par une ambiance qui fleure bon les années 80, il réussit à faire revivre Cobra avec panache. Mais à force de vouloir trop coller à la nostalgie, il oublie parfois d’aller plus loin. Le gameplay, solide sur certains points, pêche par un manque de variété et de finition.

Résultat : un titre sympathique, qui séduira les fans, mais risque de laisser les autres sur leur faim. Cobra reste un héros charismatique, mais son grand retour méritait sans doute un peu plus de folie.

