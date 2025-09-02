Les lunettes Rokid séduisent l’IFA 2025 avec une innovation étonnante

Découvrez le futur de la réalité augmentée avec les nouvelles lunettes Rokid, dévoilées en avant-première à l’IFA 2025 à Berlin. Cette innovation attire déjà l’attention des passionnés de technologie et de tous ceux qui veulent améliorer leur quotidien, tout en restant connectés au monde réel.

Les lunettes Rokid : une nouvelle ère de la réalité augmentée

Avec les lunettes Rokid, la frontière entre le réel et le virtuel devient floue. Ces lunettes ultra-légères, seulement 49 grammes, intègrent la technologie IA et RA dans un format discret et élégant. Elles offrent une expérience immersive en combinant une caméra intelligente de 12 MP et un assistant personnel boosté à l’IA. Grâce à elles, chaque tâche devient simple et intuitive, du simple appel téléphonique à la navigation augmentée.

Fonctionnalités innovantes pour une expérience connectée

Les nouvelles lunettes Rokid proposent des fonctions uniques :

Traduction multilingue en temps réel pour briser les barrières de la langue.

pour briser les barrières de la langue. Reconnaissance instantanée d’objets pour faciliter l’accès à l’information.

Système audio intégré pour écouter de la musique et prendre des appels sans sortir son téléphone.

Caméra à la première personne, idéale pour capturer des moments uniques sous un nouvel angle.

En plus, l’intelligence artificielle aide à résoudre des problèmes complexes, rendant la technologie accessible à tous.

Un design intelligent et des usages adaptés au quotidien

Les lunettes Rokid ne sont pas qu’un gadget : elles s’intègrent vraiment à votre mode de vie. Leur monture légère accepte des lentilles personnalisables pour la myopie ou l’astigmatisme. L’étui intelligent propose jusqu’à dix charges complètes, idéal pour une utilisation continue même lors de déplacements. Les notifications, appels et tout votre contenu sont accessibles sans effort, pour une vie plus fluide.

En conclusion, les lunettes Rokid imposent une nouvelle vision de la réalité augmentée et de l’intelligence artificielle portable. Ce lancement à l’IFA 2025 montre le savoir-faire de Rokid et marque une avancée majeure pour tous. Adopter ces lunettes, c’est choisir un quotidien enrichi, toujours connecté, sans perdre le contact avec le réel.

