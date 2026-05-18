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Mova V70 Ultra Complete : Un Aspirateur Intelligent et performant

il y a 4 minutesDernière mise à jour: 18 mai 2026
2 minutes de lecture
gpt: MOVA dévoile le V70 Ultra Complete, son robot aspirateur flagship conçu pour atteindre les zones les plus difficiles d'accès

La marque MOVA bouscule une fois de plus le marché des robots aspirateurs connectés. Avec le lancement du nouveau V70 Ultra Complete, elle mise sur l’innovation pour faciliter la vie des foyers modernes. Moult utilisateurs attendent des solutions capables de nettoyer efficacement tous les recoins. MOVA répond à ce défi — et va même plus loin.

MaxiReachX™ : la révolution du nettoyage des coins et des bordures

Le V70 Ultra Complete introduit la technologie MaxiReachX™ qui change la donne. Grâce à une serpillière extensible de 16 cm et une brosse latérale adaptative pouvant s’étendre jusqu’à 12 cm, le robot atteint physiquement les angles profonds, longe parfaitement les murs et passe sans difficulté sous les meubles bas. Autrement dit, il nettoie là où la plupart des concurrents échouent. L’adaptation dynamique du système garantit un résultat optimal, même dans les espaces les plus complexes. Vous ne perdez plus de temps avec des retouches manuelles !

En plus, le V70 limite les passages oubliés ou les zones critiques mal nettoyées. Il propose un nettoyage quasiment intégral de toute la maison, du sol au plafond.

EcoCyclone™ : vers un entretien plus propre et plus durable

MOVA n’innove pas seulement côté performance. Avec la technologie EcoCyclone™, fini les sacs à poussière jetables ! Le bac de récupération, entièrement lavable, diminue les déchets et élimine un coût récurrent souvent oublié. Vous pourrez compter jusqu’à 100 jours d’autonomie avant d’avoir à l’entretenir, tout en préservant la planète et votre porte-monnaie.

Le système StepMaster™ 2.0 permet aussi au V70 de franchir des obstacles jusqu’à 9 cm de hauteur. Seuils, plinthes, rails : le robot passe partout, sans perdre en efficacité.

Puissance et automatisation au rendez-vous

Doté d’une impressionnante puissance d’aspiration de 40 000 Pa, le V70 Ultra Complete s’attaque à la poussière la plus fine comme aux débris les plus volumineux. Avec son système de double brosse anti-enchevêtrement, il gère cheveux, miettes et poils d’animaux sans broncher. La station connectée gère le lavage des patins, le remplissage de la solution de nettoyage, et sèche le tout à l’air chaud (jusqu’à 70 °C) pour une hygiène parfaite et des interventions humaines réduites au minimum.

Pour ne rien gâcher, MOVA lance son V70 Ultra Complete avec une offre de lancement exclusive : 150 € de remise, un kit d’accessoires offert (valeur 169 €) et 3 ans de garantie pour un avantage total de 319 €, du 18 au 24 mai.

Le robot aspirateur V70 Ultra Complete est disponible sur le site officiel MOVA, Amazon et chez les principales enseignes (Boulanger, Fnac, Darty, Cdiscount). Prêts à dire adieu à la poussière et aux corvées ? Dites-nous dans les commentaires ce que vous attendez d’un aspirateur nouvelle génération et partagez vos expériences de nettoyage connecté avec la communauté !

il y a 4 minutesDernière mise à jour: 18 mai 2026
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Photo de Michael

Michael

Responsable Pôle JV - Jeune Quarantenaire qui a connu les début de la micro informatique, les vinyles et les walkman auto reverse Bass Boost. Passionné des nouvelles tech, les ordinosaures, le JV, les mangas, les animés. Un peu de nerd, un peu de nolife, un peu d'otaku = 100% moi

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