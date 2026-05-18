Kandao Meeting Pro 2 : une avancée intelligente pour vos réunions

Kandao Meeting Pro 2 révolutionne la visioconférence avec sa technologie de pointe. Les réunions deviennent plus simples et efficaces, même dans des environnements hybrides. Grâce à une solution tout-en-un, il améliore la communication entre les équipes, où qu’elles soient.

Une solution de visioconférence 360° intelligente pour les réunions hybrides

Le Kandao Meeting Pro 2 propose une expérience à 360°, parfaite pour les espaces de travail partagés. Sa puce IA intégrée offre une gestion intelligente des réunions. Ce dispositif tout-en-un regroupe la caméra, le micro, le haut-parleur et l’assistant virtuel. Ainsi, il convient aussi bien aux petites salles qu’aux grandes salles de conférence.

Des images 4K HDR et un suivi intelligent pour une expérience immersive

Grâce à un double objectif fisheye, l’appareil capte l’ensemble de la pièce en qualité 4K HDR. Les zones d’ombre et de lumière sont équilibrées pour que chaque participant reste bien visible. Le suivi intelligent de l’IA cadre automatiquement les intervenants, rendant les échanges naturels. Jusqu’à huit personnes peuvent apparaître à l’écran, favorisant l’interactivité.

L’intelligence artificielle au service de la productivité en réunion

L’assistant IA SmartNote transforme les discussions en notes structurées. Les conversations sont aussi traduites en temps réel dans plus de 20 langues. Fini la prise de notes manuelle ! Le système enregistre les réunions et les stocke pour un accès ultérieur. Un simple clic dans le résumé SmartNote permet de retrouver un passage précis d’une réunion. La réduction de bruit par IA garantit des paroles claires, sans distraction.

Le Kandao Meeting Pro 2 simplifie les réunions hybrides avec une installation facile et une compatibilité universelle. Son intelligence artificielle, sa vidéo 4K et son traitement audio avancé changent la donne. Pour toutes les entreprises cherchant à booster la collaboration, ce dispositif s’impose comme une solution innovante, performante et accessible.

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