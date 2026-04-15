Hollyland séduit le NAB 2026 avec ses innovations audio et vidéo

Hollyland frappe fort pour le NAB 2026 à Las Vegas avec ses nouvelles solutions d’imagerie et d’audio professionnelles. Le célèbre fabricant dévoilera, du 19 au 22 avril, plusieurs produits conçus pour faciliter la vie des créateurs, techniciens et réalisateurs. Découvrons ensemble les temps forts de cette présentation.

Les innovations majeures de Hollyland présentées au NAB 2026

Parmi les nouveautés, le Pyro Ultra attire toutes les attentions. Ce système de transmission vidéo sans fil 4K60 permet un contrôle précis dans les grandes équipes. Sa diffusion vers un nombre illimité de récepteurs garantit une organisation fluide. Un mode spécial réduit la latence à seulement 20 ms pour des retours instantanés, idéals lors des tournages exigeants.

La technologie exclusive TWiFi et la certification DFS renforcent la stabilité, même dans les lieux saturés d’ondes. Les connectiques HDMI et SDI favorisent l’intégration dans différentes configurations, tandis que le streaming direct UVC et RTMP simplifie les diffusions live.

Des systèmes vidéo sans fil pour une production professionnelle

En complément, Hollyland enrichit son offre avec la caméra PTZ Astra P1. Pensée pour la production à distance, elle propose une image 4K60, un zoom optique 30× et le suivi IA. Les utilisateurs profitent aussi d’une détection des visages et d’un contrôle complet.

Avec la garantie cinq ans et la compatibilité NDI®|HX3, Astra P1 se positionne comme un allié incontournable pour les productions en direct ou en studio.

MELO P1 et Solidcom SE 2 : avancées audio et communication

Le domaine audio n’est pas en reste. Hollyland lève le voile sur le nouveau Solidcom SE 2, un système de communication pour 11 utilisateurs. Léger, confortable et doté d’une autonomie de dix heures, il réduit le bruit ambiant grâce à sa technologie à double microphone.

Intégration facile avec les tables de mixage via prise 3,5 mm

Casque léger pour port prolongé

Clarté toujours optimale dans les environnements bruyants

Côté mixage, le MELO P1 révolutionne la prise de son en studio avec son architecture entièrement sans fil et sa suppression IA des bruits. Son contrôle par application et ses préréglages vocaux séduiront aussi bien les chanteurs que les créateurs digitaux.

En résumé, Hollyland affirme sa place de leader en matière d’innovation audiovisuelle au NAB 2026. Les visiteurs pourront tester ces technologies sur le stand C4310, assister à des démonstrations en direct et rencontrer des créateurs de renom. Ces nouveaux outils accompagneront bientôt les professionnels vers une production toujours plus performante et créative.

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