Nuvilab réduit les déchets alimentaires grâce à son Food-Scanner innovant – CES 2023

La start-up sud-coréenne Nuvilab a participé au CES 2023 avec son Food-Scanner pour être présentée en tant qu’innovation contribuant à l’avenir de la santé et de l’intelligence artificielle. Nous les avions rencontrés en 2020 lors du CES. Et cette année, nous avons eu l’occasion de leur remettre un prix dans le cadre du Made In Korea.

Vision N, leur nouvelle innovation autonome

Après un investissement réussi de 10 millions de dollars américains l’année dernière, l’entreprise est maintenant prête à offrir ses différents services de santé numérique personnalisés pour s’adapter à tout adulte, enfant et patient médical. Sur la base d’une analyse de données diététiques et d’IA de quatre ans, Nuvilab a réussi à développer à la fois une application mobile et une API qui fournissent des soins de santé dans le domaine de la gestion de la santé numérique.

Le fonctionnement est simple et utilisable de deux manières. Une première totalement autonome qui analyse les plateaux lors de la dépose en fin de repas. Cela permet d’analyser le gaspillage et les déchets restant en globalité à chaque service. Mais n’offre pas d’information aux consommateurs. Une bonne solution pour réduire les déchets dans les cantines scolaires ou d’entreprise. La deuxième demande plus d’investissement, car il faut scanner le plateau avant et après manger. Mais elle offre un retour complet sur ce qui a été mangé, quelles quantités et les apports nutritionnels finaux. Cette solution sera plus viable dans des écoles avec des élèves formés ou alors dans des hôpitaux où l’infirmière est responsable du plateau-repas.

Une belle croissance pour Nuvilab

La technologie centrale du projet est l’analyse unique qui analyse le type et le volume des aliments, et a réussi à obtenir une reconnaissance internationale pour le concept innovant. À l’heure actuelle, plus de 70 entreprises internationales et organisations gouvernementales utilisent les solutions de Nuvilab pour la gestion des aliments et la réduction des déchets. Ensemble, ils ont réussi à économiser plus de 16 millions de kilos de déchets alimentaires. Grâce à plusieurs investisseurs, dont Smilegate Investment, Nuvilab a réussi à collecter une injection de série A en octobre 2022.

Après cette injection financière réussie d’investisseurs locaux, Nuvilab s’aventure maintenant hors du marché domestique et sur le marché étranger en Amérique du Nord. Ici, ils espèrent former des partenariats avec des entreprises de services alimentaires et des établissements d’enseignement qui souhaitent réduire les déchets et atteindre efficacement leurs objectifs de développement durable.