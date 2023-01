Oppo Find N2 Flip, voici la fiche technique du modèle français !

Oppo compte sérieusement s’attaquer au marché des smartphones pliables en 2023, notamment avec le lancement de l’Oppo Find N2 Flip à l’international. Avec ce nouveau modèle, qui arrivera notamment en France et dans la majorité des pays européens, le constructeur chinois propose un concurrent original aux célèbres Galaxy Z Flip de Samsung. La fiche technique de cette version vient d’ailleurs de fuiter sur internet.

En fin d’année 2022, Oppo est venu annoncer le Find N2 Flip en Chine. Ce premier smartphone pliable à clapet de la marque est un réel tour de force, étant donné que le design se veut des plus innovant avec un écran externe verticale.

En plus de ça, une bonne nouvelle est de la partie : son arrivée à l’international, donc très logiquement sur le marché français. D’ailleurs, cet Oppo Find N2 devrait arriver très « prochainement ». Le leaker SnoppyTech vient de supposer dans une publication Twitter que l’annonce pourrait avoir lieu durant le MWC 2023. Au passage, il nous délivre la fiche technique complète de cet Oppo Find N2 Flip.

Sans grande surprise, des changements peu notables seraient de la partie entre la version chinoise et internationale. Nous retrouverions en effet le même processeur sur l’Oppo Find N2 Flip, alias le Dimensity 9000+ de MediaTek. Il serait cependant uniquement couplé avec 8 Go de RAM (extensible à 16 Go grâce avec 8 Go RAM virtuelle) ainsi que 256 Go. Du côté des coloris, seules une version noire (Astral Black) et une violette (Moonlit Purple) sont au programme d’après SnoopyTech.

Le reste de la fiche technique du Oppo Find N2 Flip international n’a rien de nouveau :

Écran principal AMOLED de 6,8 pouces FHD et 120 Hz ;

Écran externe AMOLED de 3,6 pouces 60 Hz ;

Module photo arrière : capteur principal de 50 Mpx + ultra grand-angle de 8 Mpx ;

Caméra selfie : 32 Mpx ;

Batterie : 4 300 mAh compatible avec la charge rapide 44 W.

OPPO Find N2 Flip is coming soon to Europe/Global, probably at MWC.



SoC = Dimensity 9000+ pic.twitter.com/Ka9lZrCPYm — SnoopyTech (@_snoopytech_) January 23, 2023

