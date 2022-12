Oppo Find N2 Flip : lancement en France en début d’année 2023 pour le rival du Galaxy Z Flip 4

Oppo a enfin levé le voile sur le Find N2 Flip. Premier smartphone pliable à clapet de la marque, il compte venir concurrencer Samsung hors du marché chinois dès le début de l’année 2023, notamment en France. Ce dernier a d’ailleurs un avantage de taille dans sa poche par rapport au Galaxy Z Flip 4 : un design unique avec son écran externe vertical.

Durant la deuxième journée de la conférence Inno Day 2022, Oppo est venu lever le voile sur deux nouveaux smartphones pliables. Outre le Find N2, qui vient proposer une copie améliorée de l’excellent Find N, la marque chinoise a dévoilé un premier modèle à clapet : le Find N2 Flip. La bonne nouvelle dans l’histoire, c’est qu’il arrivera en France au premier trimestre 2023.

Après de multiples fuites, l’Oppo Find N2 Flip se confirme ainsi comme un réel concurrent aux Galaxy Z Flip de Samsung. Tout d’abord, il arbore un design unique grâce à sa dalle externe disposée à la verticale, avec une diagonale de 3,26 pouces et d’un ratio 21/9. Oppo souligne d’ailleurs que cet écran est tout simplement « le plus grand jamais vu sur un smartphone à clapet » (2,7 pouces pour le Razr 2022 et 1,9 pouce sur le Galaxy Z Flip 4). À noter, le site web d’Oppo explique qu’il peut être utilisé pour tout afficher, de la météo aux notifications, ou encore pour avoir un retour de l’appareil photo.

De son côté, l’écran pliable est de 6,8 pouces avec une définition Full HD+ et un taux de rafraichissement adaptatif 120 Hz. Nous apprenons au passage que la charnière est un point clé de ce modèle. Oppo promet 400 000 plis sans dégradation. La pliure est d’ailleurs annoncée comme inexistante à l’œil nu et au toucher. L’Oppo Find N2 Flip pèse un poids de 191 grammes.

À l’intérieur, une puce MediaTek Dimensity 9000+ ainsi que 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage sont de la partie. Au niveau de la batterie, l’Oppo Find N2 Flip a droit à une batterie de 4300 mAh compatible avec la charge rapide 44 W. Encore une fois, c’est mieux que le Galaxy Z Flip 4 de Samsung avec sa puissance de 25 W, ou encore 30 W pour le Razr 2022 de Motorola et 40 W pour le Huawei Pocket S.

Pour finir, la partie photo se compose d’un module arrière avec capteur principal Sony IMX890 de 50 Mpx et ultra grand-angle Sony IMX355 de 8 Mpx ; ainsi qu’une caméra selfie de 32 Mpx. Disponible pour le moment en précommande en Chine, l’Oppo Find N2 Flip est proposé à un prix de lancement de 6 000 yuans, soit environ 810 euros hors taxes.