MacBook Air : un modèle avec écran de 15,5 pouces pour début 2023

Apple travaille bel et bien depuis quelques mois sur un MacBook Air avec un écran plus grand que la génération actuelle. D’ailleurs, un nouveau rapport de Ross Young vient de préciser la période de lancement de ce modèle. L’analyste explique en effet que cet ordinateur portable serait commercialisé en début d’année 2023.

Le MacBook Air profite depuis plusieurs années d’un écran avoisinant les 13 pouces, plus précisément 13,3 pouces. Avec la génération actuelle sous puce M2, introduisant l’encoche des MacBook Pro de 14 et 16 pouces sortis en 2021, nous montons à 13,6 pouces. Cependant, l’avenir de cette gamme d’ordinateurs ultra-portable tend vers une plus grande diagonale d’écran.

En mars dernier, Ross Young et Ming-Chi Kuo soulignaient qu’Apple développait un modèle avec un écran de 15 pouces. Outre ces deux analystes, le journaliste Mark Gurman de chez Bloomberg réaffirmait en juin dernier que la firme à la pomme travaillait bel et bien sur un tel modèle. Il supposait d’ailleurs un lancement courant 2023.

Désormais, Ross Young revient de parler de ce MacBook Air à grand écran. L’analyste spécialisé dans le marché des écrans a en effet déclaré dans une publication privée sur Twitter que ce modèle profiterait d’un écran de 15,5 pouces. Nous apprenons au passage que la production de ces dalles commencerait durant le premier trimestre 2023. Cela laisse ainsi présager une annonce et une commercialisation durant le printemps.

Après l’énorme redesign de 2022, il semble que le MacBook Air n’ait pour le moment pas d’autres changements à apporter aux consommateurs. Nous devrions en effet toujours avoir droit à une dalle avec un taux de rafraichissement de 60 Hz et sans mini-LED. Au niveau de la puce intégrée, il serait étonnant de voir arriver du changement étant donné que la M2 répond très bien aux attentes des consommateurs du côté des performances avec ce modèle.

Pour rappel, des MacBook Pro avec puce M2 Max et M2 Pro devraient être annoncés en début d’année 2023.

