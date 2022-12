MacBook Air et iPad Pro : un écran OLED pour 2024 !

Apple s’apprête à lancer de nouveaux produits dotés d’un écran OLED. Un nouveau rapport de l’analyste Ross Young vient en effet de réaffirmer que le MacBook Air ainsi que les iPad Pro de 11 pouces et 12,9 pouces en profiteront 2024. En plus de cela, ils auraient droit à un meilleur taux de rafraichissement, oscillant entre 1 Hz et 120 Hz.

Avant de commencer, il est important de rappeler que Ross Young est un analyste très connu pour ses informations autour du marché des écrans. Ce n’est n’est d’ailleurs pas la première que l’informateur nous parle de nouveaux produits embarquant la technologie d’écran OLED. Après l’annonce des iPad Pro M2, il rappelait d’ailleurs que les modèles de 2024 seraient bien ceux qui auraient droit à un écran OLED.

En cette fin d’année, Ross Young est de retour pour nous annoncer l’arrivée de l’OLED sur les prochains iPad Pro de 11 pouces et 12,9 ainsi que le MacBook Air. Les propos de l’analyste relayés par le site 9to5Mac mentionnent d’ailleurs l’arrivée d’une autre amélioration pour l’écran de ces produits.

Nous apprenons en effet que le taux de rafraichissement varierait entre 1 Hz et 120 Hz, à l’instar des MacBook Pro de 14/16 pouces avec puces M1 Pro et M1 Max. A titre d’information, la dalle des dernières générations iPad Pro descendait au maximum jusqu’à 24 Hz, contre une fréquence d’affichage statique de 60 Hz pour les MacBook Air.

Pour rappel, l’OLED sont pour le moment proposés uniquement sur de petits produits chez Apple : toutes les Apple Watch ainsi que tous les iPhone commercialisés depuis l’iPhone X. Le MacBook Air et les iPad Pro commercialisaient en 2024 serait ainsi les premiers de chaque gamme à profiter de cette technologie d’écran.

Via ce nouveau rapport, Ross Young est en accord avec les précédentes déclarations de Digitimes. Le média soulignait en effet à la mi-octobre 2022 qu’Apple envisageait d’utiliser des écrans OLED hybrides pour ses iPad en 2024.