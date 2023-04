iPhone 14 : quels accessoires acheter pour le printemps ?

Le printemps est enfin arrivé et nous avons tous envie de profiter du beau temps en sortant avec notre fidèle iPhone 14 ou iPhone 14 Pro. Ce smartphone exceptionnel, que nous apprécions tant, mérite des accessoires adaptés pour optimiser son utilisation en extérieur. À cette occasion, la rédaction a préparé pour vous un guide d’achat complet dédié aux accessoires de mobilité spécialement conçus pour l’iPhone 14, 14 Pro et les appareils Apple qui l’accompagnent. Nous vous invitons donc à découvrir ces indispensables qui accompagneront vos sorties printanières et rendront l’expérience encore plus agréable. Alors, n’attendez plus et laissez-vous guider par notre sélection. Et profitez pleinement de vos devises lors de vos escapades en plein air.

Un chargeur 140W pour ne plus manquer de jus

Le chargeur VOLTME USB C 140W GaN est un accessoire idéal pour les propriétaires d’iPhone 14. Mais aussi pour ceux qui possèdent un Mac, un iPad ou une Apple Watch. Ce chargeur polyvalent permet de recharger jusqu’à trois appareils simultanément grâce à trois ports, tout en assurant un chargement rapide et efficace. Son design compact et sa technologie GaN III assurent une meilleure dissipation de la chaleur et une efficacité énergétique accrue. Le protocole de charge PPS ajuste dynamiquement la tension et le courant de sortie en fonction des besoins de la batterie, garantissant une charge optimale.

Pourquoi ne pas l’offrir en cadeau pour la fête des pères ou des mères ? Ce chargeur est non seulement pratique, mais il répond aussi aux exigences de sécurité (CE, RoHS et FCC). Avec, vous pouvez recharger tous vos appareils Apple en toute sérénité, en faisant un choix pertinent et adapté à votre utilisation quotidienne en extérieur.

Un chargeur compact, mais puissant pour iPhone 14 Pro et même MacBook Air

Le chargeur VOLTME USB C 65W GaN est une alternative plus compacte et économique au modèle 140W, avec un prix de 49,99€. Bien qu’il ne soit pas compatible avec les MacBook Pro, ce chargeur est idéal pour les propriétaires d’iPhone 14, d’iPad Pro ou d’autres appareils. Il possède 2 ports USB-C Power Delivery 3.0 (65W) et 1 port USB-A Quick Charge 3.0 (36W). Ce qui permet tout de même de charger trois appareils simultanément.

Ce chargeur bénéficie également de la technologie GaN et des certifications de sécurité CE, RoHS et FCC. Son allocation intelligente de la puissance ajuste la tension et la puissance en fonction de l’appareil branché, garantissant une charge optimale.

Le VOLTME 65W est un choix intéressant pour un cadeau lors de la fête des pères ou des mères. Il conviendra parfaitement à ceux qui recherchent un chargeur compact et performant pour leurs appareils Apple, sans la nécessité de charger un MacBook Pro.

Restez léger en voyageant uniquement avec votre iPhone 14 Pro

Vous n’avez pas un Mac, un iPad et une Apple Watch à recharger en même temps ? Pas de soucis, voici le VOLTME 30W qui est une option ultra-compacte et abordable à seulement 16,99€. Idéale pour ceux qui recherchent un chargeur capable de charger un seul appareil à la fois. Ce chargeur est compatible avec une large gamme d’appareils (iPhone 14, iPad et autres dispositifs). Et il constitue une solution de charge rapide et efficace pour le bureau, la maison ou les voyages.

Ce chargeur utilise aussi la technologie GaN III avancée, ce qui signifie qu’il est 63% plus petit que les chargeurs traditionnels de même puissance. Tout en maintenant une efficacité thermique et énergétique supérieure. Il prend en charge une grande variété d’appareils compatibles USB-C et offre une charge rapide grâce à la technologie PD.

Ce chargeur est également conçu pour garantir une charge sûre, avec des protections intégrées contre surintensités, surchauffe et courts-circuits. Avec sa taille compacte et son poids de seulement 50g, ce chargeur est parfait pour les voyages et les déplacements, tout en offrant des performances de charge impressionnantes pour les appareils compatibles.

La coque étanche ultime pour amener son iPhone à la plage

La coque Catalyst Waterproof Total Protection Case pour iPhone 14 Pro offre une protection inégalée pour votre smartphone. Elle se rend indispensable pour les utilisateurs soucieux de la sécurité de leur iPhone 14 ou 14 Pro. Avec une résistance à l’eau 5 fois supérieure à celle de ses concurrents (IP68 – 10m / 33 ft), cette coque offre une protection maximale contre l’eau, la poussière et la saleté. Elle est également conçue pour résister à des chutes 2m.

Outre ses performances de protection impressionnantes, la coque Catalyst Waterproof Total Protection Case protège l’écran en offrant tout de même une expérience tactile optimale et fluide. Elle est 100% compatible avec Face ID et la prise de photos de haute qualité. Mais aussi ne bloque pas les haut-parleurs et micros !

Acheter cette coque pour vous-même ou comme cadeau permettra d’assurer une tranquillité d’esprit à vous ou à vos proches, sachant que votre précieux iPhone est protégé de manière optimale. C’est un choix incontournable pour quiconque souhaite investir dans une coque de haute qualité et durable. À acheter sur Amazon ou à retrouver sur le site de la marque.

Une batterie MagSafe idéale pour son iPhone 14

Pour profiter pleinement d’une journée à la plage sans vous soucier de la batterie de votre téléphone et sans encombrer vos poches de câbles, la solution idéale est le VOLTME 5000. Ce chargeur sans fil 2 en 1 compact et léger est spécialement conçu pour la série iPhone 14/13/12. En plus, il permet de charger deux appareils simultanément, l’un magnétiquement en MagSafe et l’autre via un câble USB-C.

D’une capacité de 5000 mAh, cette batterie externe se distingue par sa praticité et son design ergonomique avec une force magnétique puissante de 9N. Il vous suffit de poser votre iPhone dessus pour déclencher automatiquement la charge. De plus, le niveau de charge est clairement indiqué sur la batterie externe, vous n’aurez donc plus à deviner combien de temps de recharge il vous reste.

Le support pliable intégré est un autre atout, qui vous permet de l’utiliser en position verticale ou horizontale. Robuste, durable et pratique, elle est l’accessoire indispensable pour une journée à la plage sans tracas. Offrez-vous la liberté de profiter de vos activités préférées sans vous soucier de la charge de votre téléphone. C’est l’accessoire idéal pour son iPhone 14 !

Un câble USB-C pour tout faire

Avec tous les câbles USB-C qui traînent, il est facile de se retrouver dans le désordre. Heureusement, le câble VOLTME USB C-C est là pour simplifier votre vie. Ce câble polyvalent est compatible avec une grande variété d’appareils, des smartphones Android aux MacBook Pro, en passant par les iPad Air et les Galaxy. Grâce à sa vitesse de transfert de 480 Mb/s et sa puissance de charge de 20V 3A (60W), il peut charger rapidement tous vos appareils USB-C.

La conception robuste et durable du câble, recouverte d’un matériau en gel de silice pliable, résiste à plus de 10 000 flexions. Ce qui garantit une longue durée de vie. Ce câble est le choix idéal pour ceux qui recherchent une solution unique pour charger et transférer des données avec tous leurs appareils USB-C. Fini les câbles encombrants et les problèmes de compatibilité, optez pour la simplicité avec ce câble universel et polyvalent.

Sharp PS-919, le maître de la soirée !

Le printemps est la saison idéale pour profiter de soirées agréables entre amis ou en famille, et quoi de mieux pour accompagner ces moments que l’enceinte Sharp PS-919 ? Cette enceinte portable 2.1 de 130 W offre une expérience de festival où que vous soyez ! Ceci grâce à sa batterie intégrée et son éclairage multicolore avec différents modes pour une ambiance de fête unique.

Le Sharp PS-919 se connecte facilement à votre iPhone ou tout autre appareil compatible via Bluetooth pour diffuser votre musique. De plus, elle dispose de 2 ports USB pour la lecture de MP3 et le chargement d’appareils externes. Ainsi que d’une entrée auxiliaire de 3,5 mm pour connecter d’autres sources audio.

L’enceinte est équipée d’un égaliseur avec 5 préréglages et d’une fonction Super Bass pour un son puissant et dynamique, parfait pour animer vos soirées. Vous pouvez également coupler facilement le Sharp PS-919 avec un autre haut-parleur PS-919 grâce à la fonction TWS (True Wireless Stereo) pour une expérience audio encore plus immersive.

En somme, l’enceinte Sharp PS-919 est l’accessoire indispensable pour accompagner votre iPhone et votre batterie externe lors de vos soirées printanières. Faites vibrer vos fêtes avec un son puissant, une ambiance colorée et une connectivité sans fil pratique. Mais surtout à un prix ultra abordable de 149 € !

Nous avons parcouru des accessoires sympas pour iPhone 14 et 14 Pro, allant de la coque ultra-protectrice, à la batterie MagSafe, en passant par le câble USB C polyvalent et l’enceinte portable pour animer vos soirées. Ces accessoires ont été choisis pour leur praticité et leur compatibilité avec les derniers modèles d’iPhone. Alors, n’hésitez pas à jeter un œil à ces produits et à choisir ceux qui vous correspondent le mieux. Ces petits plus rendront votre expérience iPhone encore plus agréable et sans tracas.