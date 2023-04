EcoFlow lance un robot tondeuse, un réfrigérateur et un climatiseur sur batterie

Le CES 2023 a été l’occasion pour EcoFlow de lever le voile sur de nouveaux produits taillés pour l’extérieur. Nous avons ainsi pu découvrir un robot tondeuse (BLADE), un frigo (GLACIER) et un climatiseur (WAVE 2) sur batterie. La marque a finalement annoncé la commercialisation de ces dispositifs, avec un lancement dans les jours et semaines à venir.

Parlons maintenant de chaque produit indépendamment. Pour commencer, l’EcoFlow BLADE arrivera le 26 avril 2023 pour la modique somme de 2 999 euros, avec un kit de balayage vendu séparément à 799 euros. Nous sommes ici face à un robot tondeuse intelligent prenant la forme d’une grosse voiture télécommandée. Cette dernière a l’avantage de pouvoir franchir les obstacles d’une hauteur maximum de 40 mm.

Outre le fait de pouvoir tondre, l’EcoFlow BLADE peut aussi balayer automatiquement la pelouse. Ainsi, nous avons droit à un capteur LiDAR et une caméra permettant d’identifier et balayer les débris présents au sol (brindilles, feuilles et herbes sèches) vers une zone définie. À noter, un système de navigation en temps réel nommé X-Vision permet de délimiter l’espace à nettoyer/tailler.

Pour finir, ce nouveau produit s’équipe d’une carte 4G et d’une eSIM afin de fonctionner lorsque le Wi-Fi n’est pas à portée.

Passons au EcoFlow GLACIER, soit un réfrigérateur et un congélateur portable sur batterie. Grâce à sa batterie de 298 Wh, il propose 40 heures de réfrigération ou 19 heures de congélation. En plus de cela, nous apprenons que seulement 12 minutes permettent de produire 18 glaçons. À noter, il est possible de profiter de deux compartiments de stockage en même temps et de gérer la température de chaque zone.

Nous apprenons ensuite que ce dispositif peut refroidir de 40°C à 0°C avec le mode Max en seulement 15 à 20 minutes. Sans grande surprise, un mode Eco est là pour assurer le fonctionnement durant un week-end entier. Pour éviter les pannes de batterie sur ses appareils connectés, des ports USB sont de la partie sur l’EcoFlow Glacier.

Pour finir, ce nouveau produit arrive le 26 avril au prix de 1 199 euros. Une batterie supplémentaire peut être achetée séparément pour 299 euros ; ou 1 399 euros avec le réfrigérateur/congélateur portable.

Dernier produit à arriver prochainement : le EcoFlow WAVE 2. Ce dernier propose une capacité de refroidissement de 5100 BTU et de chauffage de 6100 BTU dans une surface de 10 m².

L’autonomie annoncée est de 18 heures, + 8 huit heures grâce à sa batterie additionnelle. Une entrée solaire limitée à 400 W est de la batterie afin de pouvoir être rechargé. Sinon, il faudra passer par une prise secteur. Nous retrouvons ensuite trois modes (Eco, Sleeping et Fast) ainsi qu’un système de gestion de la température et des paramètres via l’application EcoFlow.

L’EcoFlow WAVE 2 arrivera le 15 mai 2023 au prix de 1 199 euros. La batterie supplémentaire de 1 159 Wh est vendue séparément à 899 euros, avec le climatiseur pour 1 999 euros.