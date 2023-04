Test – Yaber Pro V9 : le vidéoprojecteur abordable et polyvalent

Les vidéoprojecteurs sont devenus un élément essentiel pour ceux qui cherchent à créer une expérience cinématographique immersive chez eux. Ils permettent de transformer n’importe quelle pièce en salle de cinéma privée, offrant une occasion idéale pour les soirées films en famille ou entre amis. Dans un marché en constante évolution, il est important de trouver un vidéoprojecteur qui offre à la fois une qualité d’image et de son exceptionnel, tout en restant abordable pour les budgets serrés. C’est dans cette optique que nous avons décidé de tester le Yaber Pro V9, un modèle qui promet un excellent rapport qualité-prix. Alors, préparez-vous à plonger dans notre analyse détaillée de cet appareil pour découvrir si le Yaber Pro V9 est le vidéoprojecteur qu’il vous faut pour sublimer vos soirées cinéma à la maison.

Design et accessoires

L’appareil est caractérisé par sa taille compacte et sa légèreté, ainsi que par son design minimaliste et épuré. Bien qu’il paraisse sobre, il est livré avec une gamme complète d’accessoires pour une utilisation simple et efficace.

Dans la boîte, vous trouverez :

Le vidéoprojecteur Yaber Pro V9

Un câble d’alimentation

Une notice d’utilisation

Un sac de transport

Une télécommande

Un câble RCA

Un câble HDMI

Un kit de nettoyage

Un guide de garantie

La face avant du vidéoprojecteur accueille la lentille protégée par un cache amovible, le capteur trapézoïdal et l’autofocus.

Sur le dessus, les boutons de navigation permettent d’accéder facilement aux paramètres de l’appareil, mais pour un usage plus pratique nous vous conseillons l’usage de la télécommande.

Les côtés du Yaber Pro V9 sont équipés d’aérations pour assurer un refroidissement efficace des composants internes, tandis que l’arrière accueille les connectiques, dont :

2 ports HDMI

2 ports USB-A

1 port AV

1 port jack 3,5 mm

Quatre patins en caoutchouc situés en dessous du vidéoprojecteur assurent un maintien stable sur diverses surfaces, un pas de vis normalisé est présent pour fixer le Yaber Pro V9 sur un trépied ou un support de plafond.

De Plus un pied réglable simplement en vissant ou dévissant la tige permet d’ajuster l’inclinaison de l’appareil selon vos besoins.

Performance et expérience utilisateur

Le Yaber Pro V9 est un vidéoprojecteur simple, mais performant et facile à utiliser.

Il offre une résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels, permettant de profiter d’images nettes et détaillées. Le contraste et la qualité de l’image assurent des noirs profonds et des couleurs vives. Avec une luminosité correcte, les projections sont claires et bien équilibrées, toutefois il est préférable de réduire la luminosité de la pièce pour un rendu visuel plus clair.

Le vidéoprojecteur offre une fonctionnalité impressionnante pour un appareil dans cette gamme de prix : l’autofocus. Il ajuste automatiquement la mise au point, quelle que soit la surface de projection. De plus, Yaber a intégré un système de correction trapézoïdale automatique, facilitant grandement l’utilisation du vidéoprojecteur pour tous les utilisateurs, même ceux qui sont moins familiers avec la technologie.

Il dispose également d’une fonction d’élargissement de l’image jusqu’à 100%, ce qui est particulièrement utile lorsque l’espace est limité. Il est également possible de réduire l’image de 50% bien que les utilisateurs souhaitent rarement obtenir une image plus petite.

Lors de notre test nous avons projeté l’image sur un mur blanc ce qui permet un rendu d’image clair et évite les perditions de couleur, mais une toile tendue blanche est aussi parfaitement adaptée.

Le Yaber Pro V9 propose des couleurs vives adaptées aux films, séries, présentations professionnelles et événements sportifs. Il offre une netteté d’image et une luminosité idéale pour les soirées cinéma, réunions d’affaires, événements en plein air, fêtes d’anniversaires, globalement c’est un vidéoprojecteur polyvalent pour diverses utilisations.

Qualité audio : des haut-parleurs intégrés pratiques, mais perfectibles

Le Yaber Pro V9 est équipé de haut-parleurs intégrés stéréo de 15 Watts, permettant de profiter de l’audio sans nécessiter de système de son externe.

Ces haut-parleurs offrent un son correct pour une utilisation occasionnelle ou pour des présentations professionnelles où la qualité audio n’est pas une priorité absolue.

Cependant, pour une expérience audiovisuelle complète, notamment lors de la projection de films, de séries ou de jeux vidéo, il est recommandé d’utiliser un système audio externe. En effet, les haut-parleurs intégrés du vidéoprojecteur peuvent parfois manquer de puissance et de profondeur, particulièrement dans les basses fréquences.

Un système audio externe, tel qu’une barre de son, des enceintes ou un home cinéma, permettra d’obtenir une qualité audio supérieure, pour une immersion totale dans vos contenus multimédias. Le vidéoprojecteur Yaber Pro V9 dispose d’un port jack 3,5 mm qui facilite la connexion à un système audio externe, vous offrant ainsi une expérience audio optimale.

Le système d’exploitation du vidéoprojecteur Yaber Pro V9.

Ce modèle utilise un système d’exploitation propriétaire basé sur Android, qui permet d’accéder à diverses fonctionnalités.

Toutefois, il convient de noter que ce système d’exploitation a ses limites. Il n’est pas possible d’installer toutes les applications Android disponibles sur Google Play, bien que certaines applications populaires telles que YouTube, Netflix et Prime Video soient disponibles. Si vous avez besoin d’utiliser des applications spécifiques, il est possible d’utiliser un appareil externe tel qu’un ordinateur portable ou une clé Chromecast pour accéder à ces applications.

Le Yaber Pro V9 offre également des fonctionnalités de connexion et de partage d’écran telles que le Wi-Fi, Miracast et MHshare. Ces fonctionnalités permettent de connecter facilement des appareils externes tels qu’un smartphone ou une tablette, et de partager l’écran sur le vidéoprojecteur.

En termes de convivialité, le système d’exploitation est assez simple à utiliser. La navigation dans les menus est intuitive grâce à la télécommande fournie, et la mise à jour du système est facile à effectuer.

Dans l’ensemble, le système d’exploitation du Yaber Pro V9 est pratique et offre des fonctionnalités de base pour accéder aux applications les plus populaires. Si vous avez des besoins plus spécifiques, vous pouvez envisager d’utiliser un appareil externe pour accéder à des applications supplémentaires.

Caractéristiques techniques du Yaber Pro V9 :

Format d’affichage : 16:9, 4:3

Résolution native : Full HD (1920 x 1080 pixels)

Luminosité : 500 lumens

Contraste : 2000:1

Taille de l’image projetée : 50 – 300 pouces

Zoom : 50% – 100%

Mise au point : Manuelle

Connectiques disponibles : 2 ports HDMI, 2 ports USB-A, 1 port AV, 1 port jack 3,5 mm

Haut-parleurs intégrés : Stéréo, 15 Watts

Niveau sonore : 26-35 dB

Consommation électrique : 115 Watts

Poids du vidéoprojecteur : 1.72 kg

Durée de vie estimée de la source lumineuse : 100 000 heures

Conclusion

Le Yaber Pro V9, propose une connectique diversifiée, un son stéréo correct et une prise en main aisée. Mais surtout, son système de refroidissement silencieux et sa consommation électrique raisonnable sont également appréciables. Cependant, pour une expérience audio supérieure, l’utilisation d’un système sonore externe est conseillée. En somme, ce projecteur se distingue par sa qualité d’image, sa facilité d’utilisation et son rapport qualité-prix approprié. Alors, n’hésitez pas à jeter un œil et peut-être l’acheter pour vos soirées pluvieuses du printemps !

