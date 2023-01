TEST – Yeedi Vac 2 Pro : un aspirateur robot efficace et intelligent

Le modèle de robot testé aujourd’hui est issu d’une marque relativement récente sur le marché. En effet, Yeedi est née il y a seulement 3 ans. Avec son modèle Vac 2 Pro, la marque vient proposer un robot aspirateur / laveur de très bonne facture. Est-ce que la première impression sera la bonne ? Réponse tout au long de cet article.

Unboxing

Ce Yeedi Vac 2 Pro est testé ici avec sa station de vidage. Il est important de noter que ce dernier n’est pas obligatoire à l’achat. Avec le robot il vous sera fourni l’essentiel pour une mise en service rapide. En effet, nous retrouvons la brosse principale, le dock de chargement ainsi que le bloc pour laver le sol. Malheureusement il n’y a aucune pièce de remplacement : filtres et brosses sont seulement présents en un seul exemplaire. Le carton de la station de vidage est également plutôt classique. Nous retrouverons la station en deux parties, qui viendront se visser ensemble (tout est bien entendu fourni). Pour finir, il y a également une petite protection en plastique, qui s’ajoutera à la station si besoin.

Design

Ce Yeedi Vac 2 Pro propose un design relativement simpliste, dans la lignée de beaucoup de robots aspirateurs concurrents. Une caméra est présente sur le dessus et permettra, entre autres, au robot de cartographier votre logement. Sur le devant, la grande partie noire embarque une technologie 3D qui permettra au robot d’éviter un maximum d’obstacle. En ouvrant le robot, nous tombons sur le bac à poussières (qu’il faudra vider manuellement si vous n’avez pas la station) ainsi que sur le bouton de mise en tension. À noter qu’à cet endroit est également présent le filtre à poussières, qu’il faudra penser à nettoyer de temps en temps. À noter également une petite brosse / cutter, afin de nettoyer les brosses au besoin.

Pour ce qui est de la station, elle est plutôt simpliste, mais bien finie. La fixation des deux parties se fait très simplement et la tenue est plutôt solide. Elle renferme à l’intérieur un emplacement pour le sac à poussières, déjà installé par défaut. Sur l’arrière du pied, une petite pièce en plastique permettra d’enrouler le câble d’alimentation, afin d’éviter de laisser traîner ce dernier. Tout est facilement nettoyable, grâce à l’utilisation de plastique emboîtée qu’il sera possible de retirer en un rien de temps.

Performances & application

Ce robot Yeedi Vac 2 Pro est accompagné par une application maison. Cette dernière permettra de gérer les différents paramètres et de visualiser l’utilisation des accessoires. L’utilisation de l’application est plutôt intuitive et simple. Il vous sera possible de paramétrer des nettoyages automatiques, de régler la puissance d’aspiration et/ou la quantité d’eau utilisée. Lors de la première utilisation, vous serez invité à lancer le robot une première fois afin qu’il puisse scanner votre logement. Comme vous pouvez le voir sur la troisième photo, il vous sortira après le premier passage une carte relativement fidèle. Il ne vous restera plus qu’à faire les découpages nécessaires si besoin et à nommer vos différentes pièces. Cette dernière étape permettra d’envoyer le robot nettoyer seulement certaines pièces.

Pour ce qui est des performances, ce petit robot Yeedi se débrouille plutôt bien. Il dispose de plusieurs puissances d’aspirations et différents niveaux d’utilisations d’eau. De ce fait le robot pourra tourner de manière assez silencieuse si votre sol n’est pas des plus sale. Le nettoyage est plutôt bien effectué côté aspiration. D’autant plus que ce Yeedi Vac 2 Pro dispose d’une technologie d’évitement d’obstacles ainsi que d’une détection de tapis qui permettra au robot d’adapter sa puissance de nettoyage. Côté nettoyage « humide », il fait également le travail. Seul point négatif, selon moi, c’est la lingette. Une seule est fournie et tient seulement via du scratch. Difficile de dire si ce scratch tiendra longtemps, d’autant qu’il vous faudra laver la lingette après chaque utilisation du lavage.

Conclusion

Avec ou sans sa base de vidage automatique, le Yeedi Vac 2 Pro propose un nettoyage efficace. Il saura se faire silencieux grâce à ses différents niveaux de puissances, mais également être performant avec la saleté. Le nettoyage via les lingettes et à l’eau fonctionne bien, mais pourrait être amélioré avec l’utilisation de produits pour sols (non mentionné dans la notice d’utilisation, où seule l’eau est mentionnée). La base de vidage apporte un confort, dans le sens où vous n’aurez pas à vider le robot après chaque utilisation. Il y aura seulement le sac à changer toutes les X semaines.

Si vous souhaitez vous procurer ce robot, il vous faudra compter 329.99€ sur Amazon (grâce à une réduction de 120€) pour le robot seul. La station de vidage est, quant à elle, disponible pour 199€ sur Amazon toujours.

Si vous passez par le site officiel, le combo robot + station de vidage est disponible pour 460€ grâce au code promo JAN50.

Produit disponible sur yeedi vac 2 Pro, Aspirateur Robot Laveur 3000 Pa, Mop Vibrante, 3D Détection d'obstacles, Cartographies Visuelle Précise, Auto-Évitement de Tapis en Mode Laveur, Programmation de Nettoyage

Voir l'offre 449,99 €

Produit disponible sur yeedi Station Auto-Vide, Compatible avec yeedi vac Max / vac Hybrid / vac Station / vac 2 / vac 2 Pro

Voir l'offre