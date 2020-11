Publicité

La technologie a changé le quotidien de nombreux Français qui, aujourd’hui, automatisent des actions avec des ampoules et des prises connectées. Dans une ère où l’évolution technologique ne fait que progresser, il y a un appareil qui s’impose sur le marché : le robot aspirateur ! Une famille est maintenant composée de parents, d’enfants, d’animaux de compagnie et… d’un robot ménager. Pour que l’ensemble soit en harmonie, il ne manquait plus que le Deebot U2 Pro.

Pour les propriétaires de chiens à poil long ou de chat qui perd beaucoup de poils, le Deebot U2 Pro est le nouveau robot aspirateur en vogue. À un prix fixé à 269€, ce Deebot est-il le nouvel ami de la maison et du travail bien fait ? C’est ce que vous allez découvrir dans notre test.

Un design signé Deebot avec des finitions simples

Ce nouvel aspirateur robot Deebot U2 Pro n’a rien à envier de ses grands frères, puisqu’il reprend leur forme. En effet, Deebot continue d’utiliser une forme ronde entièrement constituée de plastique. On pourrait présager une durée de vie courte. Mais dans l’ensemble, ce robot aspirateur est robuste, pour un poids de 5 kg et un diamètre de 33 cm.

Pour l’utiliser, il est bien différent de ses concurrents. Le bouton d’allumage se trouve sur le côté de l’appareil, contrairement au bouton principal de lancement et de mise en pause qui trouve sa place sur le dessus de la bête. Pour le reste, il faudra passer par l’application que nous verrons un peu plus tard.

Publicité

Dans le contenu de la boîte, Deebot propose une panoplie d’accessoires. Dont une brosse en silicone souple, deux filtres supplémentaires, deux bacs, 5 lingettes, 2 ailettes et la station d’accueil. On apprécie fortement avoir des accessoires supplémentaires pour l’entretien de l’appareil. D’autant plus que ces accessoires sont en vente directement sur le site d’Amazon.

Pour revenir sur le bac à poussière qui se trouve à l’arrière du robot, il faut savoir qu’il y en a 2 différents. Le premier est d’une contenance de 400ml et récupère uniquement la poussière. Le second bac permet de nettoyer le sol avec une contenance de 300ml d’eau et de pouvoir également récupérer des poussières restantes, en même temps. Nous ne conseillons pas d’ajouter de produit d’entretien au risque de laisser des traces sur le sol. Il ne faut pas oublier que cette fonctionnalité uniquement nettoyer les plus grosses tâches, et ne remplace pas l’humain.

Le dessous de l’aspirateur est similaire aux autres robots, avec une brosse en silicone et deux longues ailettes pour mieux aspirer les poils qui sont dans les angles des pièces. Aucune caméra ni télémétrie sur ce Deebot U2 Pro. Il faudra faire confiance aux capteurs insérés dans les pare-chocs de celui-ci. Nous le verrons plus tard, ce choix de la part du constructeur réduit la qualité du mapping.

Connexion et application

Vous pouvez très bien vous passer de l’application avant la première utilisation, mais nous vous conseillons de la télécharger pour offrir la meilleure expérience possible. En effet, l’application regorge de petites fonctionnalités. Le robot aspirateur est équipé d’une connexion WiFi permettant la gestion à distance. La connexion à l’application est bien expliquée, même pour les plus novices de la Tech’.





Depuis cette application, il est possible de gérer la puissance d’aspiration, le style de passage (en mettant la priorité sur les coins de l’environnement à aspirer), programmer le robot ou encore modifier le volume des instructions vocales. Parce que oui, vous n’aurez pas fini de l’entendre vous avertir de l’avancée du nettoyage, ce Deebot U2 Pro ne tient pas sa langue dans son bac à poussière. À savoir qu’il est possible de lier l’aspirateur à Amazon Alexa ou Google Assistant.

Mapping : pas très intelligent, mais obéit aux ordres

Il faudra faire confiance aux capteurs autour du Deebot U2 Pro pour détecter les obstacles et déterminer la taille de la pièce. On aurait aimé retrouver une caméra ou un télémètre, mais cela aurait fait grimper le prix. De ce fait, impossible d’obtenir une carte de la maison et déterminer des pièces à aspirer en priorité. Le robot aspirateur va alors travailler jusqu’à ce que vous l’arrêtiez.

Pour sa méthode de travail, il va faire comme tous les autres robots, c’est-à-dire déterminer les contours de la pièce, pour ensuite faire des aller-retour en ligne. De ce fait, sans caméra, il va réduire son champ d’action pour éviter de se cogner dans les coins impossibles. Résultat des courses, des zones ne seront pas nettoyées, même si le résultat est quasi impeccable. Il faudra penser à avoir un aspirateur à main sans fil. D’autres modes sont disponibles sur l’application, comme le déplacement uniquement sur les murs d’une pièce ou déplacement en spirale, mais peu intéressant au quotidien.

Une puissance adaptée à l’utilisation

Avant toute chose, il faut savoir que nous n’avons pas pu tester ce robot aspirateur dans les conditions optimales, c’est-à-dire avec un animal de compagnie. Mais comme la fin de l’année rythme avec une intensité en termes de travail, il y avait assez de matière pour tester les performances avec le cuir chevelu de la rédaction. Trêve de bavardage, nous avons essayé ce robot aspirateur sur du carrelage, un parquet et même un tapis. En utilisation « Normal », l’aspirateur n’est pas bruyant, il est tout à fait possible d’écouter de la musique. Concernant les performances de l’aspiration, le Deebot U2 Pro prouve ses capacités à aspirer toute sorte de poussière.

Publicité

Une nouvelle fonctionnalité est disponible depuis l’application, le mode Max+. Celui permet de mettre au maximum la puissance d’aspiration, c’est-à-dire doubler les performances du mode Normal. Résultat, il a su aspirer des poussières dans les angles et de taille conséquente, grâce à ses longues ailettes. Cependant, le bruit est très fort, donc à utiliser quand on part du domicile. Si vous êtes à la maison, il est préférable de partir sur un mode Silencieux, pour nettoyer rapidement.

Une autonomie moyenne

Bien loin l’idée d’optimiser la durée de vie du Deebot U2 Pro en un cycle de charge. Le robot aspirateur se classe dans la moyenne, avec une possibilité d’aspirer une surface de 90m2 en 1 heure, avant de retourner à sa base. Cela avec une aspiration en puissance maximale. Si on l’utilise en usage normal, on pourra espérer une autonomie de 1h30. Le Deebot U2 Pro promet d’aspirer une surface maximale de 250m2. On y croit très peu, mais nous n’avons pas pu essayer cela. Pour la recharge, il faut compter plus de 2 heures pour qu’il soit à son maximum.

Notre test vidéo en compagnie de nos animaux

Deebot U2 Pro : Conclusion

Ecovacs ajoute une nouvelle corde à son arc avec une gamme destinée aux animaux domestiques. Avec un prix avoisinant les 269€, il se configure facilement et fait le travail qu’on lui demande. Le nouveau mode Max+ permet d’optimiser les performances pour ceux qui ont des animaux à poil long. Les résultats sont très satisfaisants pour le prix. L’autonomie est également bonne, sans faire des merveilles. On pourra reprocher au Deebot U2 Pro son système de détection pauvre et un mode de nettoyage à l’eau inutile pour les animaux.

Produit disponible sur Ecovacs DEEBOT U2 Pro (Nouveau Modèle de D605), Robot aspirateur & Laveur, kit d'accessoires spécial animaux, jusqu'à 150min d'autonomie, Bac à poussière 800ml, contrôle via appli, Alexa

Voir l'offre 269,98 €

Ecovacs Deebot U2 Pro 269€ 7.9 Design 8.0/10

















Fonctionnalités 8.0/10

















Performance 8.5/10

















Navigation 7.0/10

















Autonomie 8.0/10

















Points positifs Puissance d'aspiration

Installation rapide Points négatifs Navigation

Lavage du sol = gadget Acheter sur Amazon