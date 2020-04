Les appareils connectés envahissent les rayons et par la même occasion les maisons. À ce jour, il est possible d’acheter n’importe quel objet du quotidien en version connectée. Cependant, difficile d’opter pour une nouvelle cafetière ou une lampe si celle-ci fonctionne encore. C’est d’ailleurs pour cela que les iPhone reconditionnés ont le vent en poupe. Une solution existe et porte le nom de prise connectée. Cela tombe bien car nous venons de recevoir la DiO Connect Plug, dernière née du groupe français AwoX.

Une prise à brancher et le tour est joué

Disponible sur le site DiO et prochainement dans les magasins de bricolage, les produits DiO ont toujours été d’une facilité extrême à installer. L’application du groupe, une fois installée, reconnait le produit grâce à une simple recherche et la configuration ne prend que quelques secondes. Une fois que le WiFi de la maison est renseigné, il ne reste plus qu’à s’amuser.

La prise DiO Connect Plug se contrôle par télécommande incluse, l’application Smart Control, mais aussi par la voix grâce à Google Assistant ou Amazon Alexa. Demander d’allumer une lampe, de programmer le café ou encore d’éteindre une multiprise en cas d’orage, tout est possible ! Dotée de la technologie DiO Wifi Safe, vous protégez ainsi votre maison des ondes électromagnétiques en désactivant le mode wifi, et en utilisant votre prise en pilotage local. Ainsi, vous optimisez la bande passante en ne l’encombrant pas davantage avec votre nombre croissant d’objets connectés.

Également, sur l’application, il est possible de savoir quand un appareil est en service, de programmer son allumage ou extinction. À savoir que la puissance maximale supportée est de 3 000W.

Conclusion de la Dio Connect Plug

Ainsi, la prise connectée DiO Connect Plus s’avère être un excellent achat pour débuter dans la Domotique. Pour son tarif de 24,90€, cette prise peut connecter n’importe quel objet électrique à son smartphone. La fonctionnalité vocale ajoute un plus, même si cela devient une base systématique pour chaque nouveau produit connecté. L’application reste toujours un défaut pour le groupe AwoX, en espérant qu’ils travaillent une future mise à jour.