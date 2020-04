Disney+ est disponible dès demain en France après un report de sa sortie face à la pandémie de COVID-19. Dans ce récapitulatif, vous trouverez quelques informations à propos de l’abonnement Disney+ : prix, catalogue, partage, date…

Qu’est-ce que Disney+ ?

Comme Netflix ou Apple TV+, Disney+ est un service de vidéo à la demande par abonnement (SVOD). Autrement dit, contre une certaine somme (généralement mensuelle), vous aurez accès à un catalogue de vidéos (séries, films et documentaires…) en streaming et accessible de manière illimitée. Chaque service a bien sûr son propre catalogue ce qui leur permet de rester attrayant.

Quand sortira Disney+ en France ?

À ce jour, Disney+ est déjà disponible aux États-Unis, au Canada, aux Pays-Bas, en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Porto Rico, en Autriche, en Allemagne, en Irlande, en Italie, en Espagne, en Suisse, au Royaume-Uni, à l’Île de Man et en Inde soit un total de 15 pays.

En France, le lancement du service était prévu pour le 31 mars mais il a été avancé au 24 mars. Cependant, suite à l’épisode de pandémie du COVID-19 et à la demande du gouvernement, Disney+ a annoncé à travers un tweet le report du lancement au 7 avril. Ce report de date avait pour objectif d’alléger les bandes passantes afin de permettre de meilleures conditions en télétravail.

Encore un peu de patience pour nos fans français, notre service de streaming Disney+ arrive bientôt… mais à la demande du @GouvernementFR, nous avons convenu de reporter le lancement jusqu'au mardi 7 avril 2020. #DisneyPlus — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) March 21, 2020 Tweet du 21 mars qui annonce le report de Disney+ pour le 7 avril à la demande du gouvernement

Combien l’abonnement Disney+ vous coûtera ?

Comme dans les autres pays d’Europe, Disney propose l’abonnement Disney+ à 6,99 euros par mois ou 69,99 euros par an (ce qui revient à 5.83 euros par mois). Sans surprise, l’abonnement est sans engagement, ce qui signifie que vous pouvez le résilier à tout moment. De plus, contrairement à Netflix où il faut payer plus cher (15,99 euros par mois au lieu de 7,99 euros par mois), le service sera directement disponible en Ultra HD. Comme vous l’aurez compris, Disney+ dispose d’une offre d’abonnement unique. De plus, une offre d’essai gratuite de 7 jours est d’ailleurs de mise pour les plus curieux.

Capture d’écran du site de Canal+ spécialement dédié à Disney+

Bonne nouvelle, une exception existe pour les abonnés Canal+ et des offres suivantes :

Offre limitée CANAL+ et Disney

Pack Ciné Séries+

Pack + de CANAL+

Pack Famille+

Pack Intégral+

Disney+ sera intégré dans ces offres et sera donc gratuit si vous êtes abonné à l’une de celles-ci.

Quels seront les films et séries disponibles à la sortie ?

Dès son lancement, le service disposera de plus de 500 films, 300 séries et 26 créations Disney+ Originals. Seulement, face aux différentes lois françaises et notamment celle de la chronologie des médias en vigueur depuis fin 2018, le catalogue pourrait être moins fourni que dans d’autres pays. En effet, dans un cas classique, celle-ci précise qu’il faut attendre 36 mois (ce qui revient à 3 ans) avant qu’un film diffusé au cinéma ait la possibilité d’être proposé dans un service de SVOD. Heureusement, cela ne veut pas dire que le catalogue en France sera vide. De nombreux titres comme Star Wars ou Marvel seront disponibles à la sortie de Disney+ le 7 avril. Pour plus d’informations, découvrez dans notre article le catalogue complet en France.

Sur quels appareils pourrez-vous regarder Disney+ ?

Disney+ est accessible sur de nombreux appareils et différentes plateformes. Tout d’abord, le service sera bien évidemment accessible via le site internet avec les différents navigateurs tels que Chrome, Safari, Firefox ou Brave. Ensuite, la plateforme est compatible avec les TV Samsung, les TV LG, Android TV (dont Fire TV), Chromecast, Apple TV ainsi que les consoles PS4 et Xbox One. Enfin, une application sera en ligne sur le Play Store pour Android et l’App Store pour iOS.

On est prêts ! Et vous ? 🍿 #DisneyPlus, disponible dès le 24 mars. pic.twitter.com/iwLUpvlpNe — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) March 11, 2020

Notez aussi que pour les smartphones Android, une certification Widevine L1 est nécessaire pour utiliser le service. Sans quoi, vous vous retrouverez avec une erreur de lecture « 83 ». C’est sûrement déjà le cas pour une grande partie des smartphones récents. En effet, ceux-ci peuvent venir de fabricants connus tels que Samsung, Oneplus, Google, Xiaomi ou certains appareils Huawei avec les services Google. Pour rappel, la protection Widevine permet aux plateformes de streaming de protéger le contenu et d’éviter le vol. Pour savoir si votre smartphone est compatible ou non, téléchargez cette application et regardez au niveau de la ligne « Security Level ». Cette information se trouve en dessous de la catégorie « Widevine CDM ». S’il est marqué « L1 », alors votre smartphone Android est compatible avec Disney+.

Voici un exemple avec le Samsung Galaxy S8 qui est compatible avec le Widevine L1

Peut-on partager un abonnement ?

L’offre unique de Disney+ permet l’utilisation du service sur 4 écrans simultanément avec 7 profils différents. L’entreprise est assez tolérante en la matière et permettrait de partager son compte à son entourage. Néanmoins, elle pourra revenir à tout moment sur sa position en cas d’abus.