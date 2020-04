La plateforme Disney+ est disponible depuis le 7 avril 2020 en France. En effet, la firme internationale de Mickey vient de lancer son service de SVOD comprenant un catalogue complet de séries et films originaux, et tout autres contenu des studios dont elle est propriétaire: Marvel, National Geographic, etc. Si vous avez besoin de télécharger l’application Disney+ ? Vous êtes au bon endroit.

Pour rappel, une seule offre d’abonnement Disney+ est disponible au prix de 6,99€/mois ou 69,99€ en une fois pour 12 mois. Le modèle tarifaire est donc assez intéressant comparé à ses concurrents. En plus d’un prix attractif, l’abonnement propose un accès à 4 écrans de manière simultanée, et jusqu’à 7 profils. Pour les personnes équipées de téléviseurs ou d’écrans 4K, de nombreux contenus seront également proposés en ultra-haute définition.

Télécharger l’application Disney+ sur Android

Pour télécharger l’application Disney+ officielle, il suffit de vous rendre sur le PlayStore et de chercher « Disney+ ». Il sera alors nécessaire de confirmer le téléchargement pour obtenir l’application.

Pour y accéder plus rapidement, vous pouvez cliquer ici.

Télécharger l’application Disney+ sur iOS

De même que pour Android pour télécharger l’application Disney+, il suffit simplement de vous rendre sur l’App Store et de chercher « Disney+ ». Ainsi, l’application apparaîtra automatiquement en 1ère position, et vous devrez confirmer le téléchargement.

Pour accéder à l’application en 1 clic, vous pouvez également cliquer ici.

Télécharger Disney+ sur les box TV via l’APK Android TV

Si vous bénéficiez d’une Box Android, vous avez la possibilité de bénéficier d’une application optimisée pour un usage à la télécommande.

Installez l’application Disney+ (optimisée pour la télécommande) en cliquant ici.

Télécharger l’app Disney+ sur smartphone Huawei ou Honor dernière génération

Étant donné que vous n’avez pas accès au PlayStore, il est néanmoins possible de télécharger Disney+ en passant par le fichier APK.

Installez le fichier APK de l’application Disney+ en cliquant ici.

Visionner sur Chromecast

Comme toute autre application Chromecast, il est obligatoire d’avoir téléchargé une application Disney+ sur n’importe quelle plateforme avant de partager son contenu dessus. Une fois le contenu choisi et lancé sur l’application, cliquez sur « Caster » ou l’icône dédiée.